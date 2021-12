Volkswagen lança o projeto "Aceleração da Aprendizagem"

Luzia Suely Bernadi, coordenadora do Projeto "Aceleração da Aprendizagem" no Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária , Cenpec, contou que 22% dos estudantes que estudam do 1º ao 9 º ano no Brasil são multirepetentes, ou seja, estão dois ou mais anos atrasados em relação a série correta que deveriam estar.

Baseado nesses dados e no interesse em diminuir a taxa de alunos que repetem de ano e desistem das escolas que a Fundação Volkswagen criou o projeto "Aceleração da Aprendizagem". O programa que teve inicio em 2011 em Resende, no Rio de Janeiro, tem o objetivo de ajudar na formação e desenvolvimento social dos jovens. Assim, o projeto funciona basicamente como um reforço escolar para adolescente e jovens repetentes do 1° ao 9° ano da rede pública. Os alunos estudam com um material didático exclusivo durante 2 anos e em seguida, são direcionados a série correta e compatível a sua idade.

Os professores também estudam com livros pedagógicos para que posam trabalhar direcionados com os alunos e assim, auxiliar e mudar a maneira de ensinar até para quem não participa do projeto. "Partimos da ideia de que se o aluno não esta aprendendo, há algo de errado também na forma de ensino. Por isso, nos preocupamos em preparar os professores, coordenadores e diretoras das escolas", contou Keli Smaniotti, diretora de Relações Institucionais da Fundação Volkswagen.

"As escolhas da cidades são baseadas no Índice de distorção de série, a Bahia aparece com 33% no ranking, então achamos que aqui também seria um lugar apropriado para o projeto", explica Keli Smaniotti. Na Bahia, o programa começou no ano passado nos municípios de Simões Filho e Camaçari beneficiando 1.223 alunos e 145 educadores.

Hoje foi realizada na Faculdade UNIME, a cerimonia de assinatura do acordo de cooperação técnica que amplia o projeto para os municípios de Lauro de Freitas e Dias D'Ávila. Na ocasião estavam presentes Marcelino Almeida, Secretário de educação de Dias D'Ávila, Marcelo Abreu da secretário de educação de Lauro de Freitas, Adriana Piava, primeira dama de Lauro de Freitas e Geraldo Requião, vice prefeito de Dias D'Ávila. O "Aceleração da Aprendizagem" promete oferecer vagas para 660 alunos em 20 escolas das regiões.

Para o secretário de educação de Dias D'Ávila, Marcelino Almeida, a iniciativa vai impulsionar a preocupação com a educação de qualidade. "A parceira com a Fundação Volkswagen é fundamental para o desenvolvimento da educação e concretizar algo que já queríamos há algum tempo", ressaltou o secretário.

Além da Bahia, o projeto é realizado também na Paraíba, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

