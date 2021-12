Volkswagen lança nova Saveiro na Bahia

A Volkswagen lançou nesta quinta-feira, 18, em Praia do Forte, litoral norte da Bahia, a nova Saveiro, modelo agora alinhado aos outros produtos da marca, como o Gol e o Fox. Entre as modificações, novos para-choque dianteiro, capô e os para-lamas dianteiros.

São oferecidas as versões de entrada, com cabine simples (R$ 33.490) ou cabine estendida (R$ 36.610), Trooper (R$ 43.390) e Cross (R$ 48.990), estas apenas estendidas. Todas são equipadas com motor 1.6, o mesmo do Gol e Voyage, desenvolvendo 104 cavalos de potência (etanol). A transmissão é manual de cinco marchas.

No modelo mais básico, a Nova Saveiro possui conjunto de para-choque dianteiro em preto corrugado. Já a partir do pacote Trend, é pintado na mesma cor da carroceria. Ele também inclui rodas de 14 polegadas com calotas pintadas em cromo brilhante e desenho Trophy. Há também rack de teto e um logotipo de identificação na tampa traseira.

A versão Trooper adiciona retrovisores, maçanetas e frisos laterais na cor original do plástico, além da roda de liga leve 15 polegadas com desenho Stuttgart. Há também airbags frontais, com opção de desativação para o passageiro (indicado pela Volkswagen no caso de crianças) e freios ABS.

Cross, a top de linha, tem para-choques exclusivos com aplique central, retrovisores externos com pintura Chrome Effect, luz indicadora de mudança de direção incorporada e rodas de liga leve de 15" com design Atacama 4 e acabamento diamantado.

O interior do modelo Cross traz acabamento interno escurecido, faixa central dos assentos com logotipo da versão e painel traseiro da cabine com rede porta-objetos.

Os itens da nova arquitetura eletrônica incluem detector de colisões, Emergency Stop Signal (que, em freadas bruscas, aciona automaticamente as luzes dos freios de forma intermitente), além do ECO Comfort, que ajuda o motorista a guiar o automóvel de forma mais econômica, mandando mensagens no painel.

