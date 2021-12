Volkswagen lança Fox Rock in Rio

Para celebrar os 30 anos de um dos maiores festivais musicais do mundo, a Volkswagen lançou o Fox Rock in Rio. O modelo chega com uma generosa lista de itens de série e motor semelhante o da versão Comfortline, o conhecido 1.6l MSI que entrega 101 cv de potência a gasolina, e 104 cv quando abastecido com etanol - ambos a 5.250 rpm. A novidade chega às lojas por R$ 50.190.

O modelo possui detalhes especiais na carroceria e no interior e terá produção limitada até o mês de agosto. Por fora, o Fox Rock in Rio ganha novas faixas adesivas com as silhuetas de instrumentos musicais, retrovisores na cor "Chrome Effect", rodas de liga leve Colina de 15 polegadas e a grade dianteira em formato de colmeia.

No interior, o estilo "roqueiro" ganha força com as soleiras das portas dianteiras com aplique alusivo ao evento musical, pedais com capa de alumínio e apliques em alusão ao festival na cor vermelho. Vale lembrar que o modelo também chega equipado com o ECO Comfort, umdispositivo que orienta o motorista a dirigir de forma mais econômica, por meio de mensagens no painel, que podem ser selecionadas para aparecer tanto com o veículo parado como em movimento.

Entre os itens de série estão o ar-condicionado, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, desembaçador do vidro traseiro, espelhos retrovisores elétricos com função "tilt down" no lado do passageiro, travas e vidros elétricos e sistema de som com leitor de CD, MP3 e entradas USB e auxiliar. Traz ainda sensores de estacionamento, alarme keyless e regulagem de altura do banco do motorista.

O festival ocorre entre 18 e 20 de setembro e de 24 a 27 de setembro e a Volkswagen é patrocinadora oficial do evento.



