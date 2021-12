Volkswagen já mostra Jetta 2019

A Volkswagen reúne hoje um pequeno grupo de jornalistas nos Estados Unidos para andar na nova geração do sedã Jetta, que terá novo visual e motores mais fortes e econômicos.

A montadora tem um objetivo claro: alcançar o patamar de vendas dos rivais Toyota Corolla e Honda Civic que vendem cerca de 25 mil unidades por mês nos EUA. O Jetta vende pouco mais de 15 mil unidades mensais, apesar da boa gama que inclui motor 1.4 turbo que conhecemos aqui, 1.8 e 2.0 turbo de 210cv.

As fotos divulgadas pela VW a partir do deserto do Arizona mostram que o visual ficará diferente do que conhecemos com conjunto ótico maior e integrado à grade. Mais anguloso, o Jetta que será fabricado sob a plataforma MQB, a mesma do Polo, terá 4,65 m de comprimento e 2,65 m de entre-eixos. A direção da Volkswagen já confirmou que o Jetta será oferecido no Brasil, possivelmente a partir do final do ano que vem.

Boa surpresa, ao menos para os norte-americanos, é o motor 2.0 turbo pode chegar aos 230 cv, como no novo Golf GTI. Também deve estrear o painel digital idêntico ao do Polo com tela multimídia de 9,2 polegadas com touchscreen.

