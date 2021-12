Volkswagen inicia ofensiva dos SUVs

Pensando no aumento de vendas globais de modelos SUV, a Volkswagen deu início ao plano de lançamentos de vários produtos que estarão presentes em praticamente todos os mercados. Em um evento realizado na China no último sábado, a montadora apresentou o novo Touareg, que passou por um grande facelift, confirmou a chegada ao Brasil da nova geração do Tiguan (tanto com 5 quanto com 7 lugares,) a partir do mês que vem, e revelou a “cereja do bolo” para os brasileiros com a apresentação do protótipo do VW Tarek. O modelo médio vai concorrer com o Jeep Compass, líder de vendas do segmento no mercado brasileiro mas a intenção é colocá-lo para brigar num disputadíssimo segmento que inclui Honda HR-V, Hyundai Creta, Jeep Renegade, Ford Ecosport, Peugeot 2008 e Renault Duster e Captur.

Durante o evento de comemoração de 65 anos da Volkswagen no Brasil, foi confirmado que o Tarek será apresentado em sua versão final no Salão de Buenos Aires no próximo ano e em seguida virá para o Brasil mas não a tempo da mostra em São Paulo neste ano. Este será um dos últimos SUV’s que a montadora trará ao Brasil. Até o momento estão confirmados: Tiguan AllSpace, T-Cross (modelo que será fabricado no Brasil), Touareg, Tarek e o Atlas (que por aqui deve se chamar Terramont), completando a gama dos menores aos maiores utilitários esportivos.

Saiba quais são os modelos confirmados para esse ano

Volkswagen Tiguan Allspace

A montadora alemã trará ao Brasil ainda este ano a nova geração da Touareg, modelo que será fabricado no México. O carro que terá versões de cinco e sete lugares, será vendido por aqui com dois tipos de propulsores; 1.4 e 2.0, ambos na versão Tsi. O carro será apresentado oficialmente para imprensa no dia 10 de abril.

Volkswagen T-Cross

O segundo modelo confirmado para este ano é o T-Cross, SUV que “roubará” a cena no Salão do Automóvel de São Paulo. A nova aposta da montadora será fabricada em São José dos Pinhais (PR).

