Volkswagen Gol ganha versão duas portas

O ano não começou bem para o Volkswagen Gol que caiu posições na lista dos mais vendidos, sendo ultrapassado pelo Chevrolet Onix com 46.073 unidades comercializados no acumulado de 2016 até o mês de abril, seguido pelo Hyundai HB20 (37.141) e Ford Ka (22.402). O Palio está na quarta posição com 22.336 unidades e o Gol em oitavo lugar com 19.634 unidades. Para voltar as primeiras colocações, a Volkswagen apresenta o Gol duas portas na versão Trendline por R$ 33.620 e com novo motor flex 1.0 de três cilindros, que rende 82 cavalos com etanol e 75 cv com gasolina.

O modelo chega as lojas em junho e traz de série os mesmos equipamentos da versão Trendline: direção hidráulica; vidros e travas elétricos; os obrigatórios airbag duplo e freios ABS (antitravamento); banco do motorista com ajuste de altura; alerta de não utitilização do cinto de segurança do motorista; vidro traseiro com desembaçador, lavador e limpador; faróis com máscara escurecida; e rodas de aço aro 14.

Para quem desejar ar-condicionado é necessário desembolsar mais R$ 2.840. Há duas centrais disponívels, também opcionalmente. A Media, um rádio com entrada USB, conexão Bluetooth e MP3 custa R$ 850. Já a Composition Touch, que tem tela sensível ao toque e espelhamento de celular na tela do veículo, custa R$ 1.780.

