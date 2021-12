Volkswagen Gol é o carro mais vendido no Brasil

O Brasil bateu mais um recorde de vendas de carros. Segundo balanço da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição dos Veículos Automotores), o mercado de automóveis e comerciais leves atingiu a marca de 3.801.859 veículos emplacados, crescimento de 4,6% diante de 2011, com 3.632.842 unidades. A Fiat e a Volkswagem são os destaques do ano, com a liderança entre as marcas e o Gol, carro mais vendido nos últimos 26 anos no País.

O hatch Gol liderou o ano de 2012 e fechou com 293.293 unidades. Em segundo lugar, ficou o Uno com 255.838 carros, seguido pelo Palio, que registrou 186.384 unidades. Já a Fiat abocanhou 23,6% de participação, com 838.160 carros vendidos, maior em relaçao aos 22,02% de 2011. A Volkswagen subiu de 20,29% em 2011, para 21,14% em 2012. No acumulado dos 12 meses do ano passado, foram 768.338 carros vendidos no Brasil.

Veja o ranking do Top 10 Brasil:

1. Volkswagen Gol - 293.293 unidades

2. Fiat Uno - 255.838 unidades

3. Fiat Palio - 186.384 unidades

4. Volkswagen Fox/CrossFox - 167.687 unidades

5. Chevrolet Celta - 137.617 unidades

6. Fiat Strada - 117.455 unidades

7. Ford Fiesta - 113.546 unidades

8. Fiat Siena - 103.547 unidades

9. Chevrolet Classic - 98.551 unidades

10. Renault Sandero - 98.442 unidades

adblock ativo