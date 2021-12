Volkswagen Fox 2018 perde versão, mas fica mais equipado

A Volkswagen equipou a linha Fox 2018. Entre as novidades está a versão Comfortline, que perde o motor 1.0 (exclusivo das versões de entrada, Trendline, e da Track). As outras configurações ganham uma lista de itens de série mais recheada, e claro que com isso, o carro fica mais caro.

O Fox Trendline, versão de entrada, traz agora sensor de estacionamento traseiro, alarme, vidros elétricos nas quatro portas, retrovisores elétricos com função Tilt Down, setas integradas, rodas de aro 15", rádio com Bluetooth e maçanetas e retrovisores pintados na cor do veículo. Esta é a única versão disponível com os motores 1.0 de 3 cilindros, que entrega de 82 cv, além da opção já conhecida com propulsor 1.6, de 104 cv.

Já a versão Comfortline 1.6 recebe além desses equipamentos, tomada 12V, rede no porta-malas, volante multifuncional com couro e sistema de som Composition Touch.

As configurações mais caras do Volkswagen Fox, as Highline, Pepper e CrossFox têm sob o capô o motor 1.6 16V de 120 cv e passam a ser equipados de série com controles de estabilidade e tração, monitor da pressão dos pneus, assistente de partida em rampa, luz de conversão (Cornering Light) e câmera de ré. Antes estes equipamentos pertenciam a um pacote de opcionais de aproximadamente R$ 1.500. A versão Highline também ganha novas rodas aro 16″ e a opção de cor Branco Puro. A Volkswagen ainda não divulgou preços do Fox 2018.

A montadora ainda reserva para o segundo semestre o lançamento do Polo. O modelo será posicionado acima do Fox e terá motor 1.0 TSI (com turbo e injeção direta) de 105 cv em suas versões mais acessíveis.

