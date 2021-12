Volkswagen divulga novas informações sobre o T-Cross

A Volkswagen divulgou nesta semana, novas informações sobre o SUV T-Cross e confirmou seu lançamento para o primeiro semestre de 2019. A estreia mundial do novo SUV da montadora alemã será no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro.

O T-Cross brasileiro deverá ter algumas alterações em relação ao europeu, como o tamanho, por exemplo, o nosso deverá ser um pouco maior. O objetivo será agradar o gosto nacional. A reportagem do A Tarde Autos flagrou o carro saindo da fábrica em São Bernardo do Campo/SP – confira aqui.

A VW ainda confirmou que o T-Cross será produzido na plataforma modular MQB e terá o entre-eixos do Virtus, 2,65m. O banco traseiro será bi-partido e poderá ser completamente rebatido, além de ser deslizante, o que poderá aumentar o espaço para os passageiros. A montadora ainda afirmou que a posição de dirigir será mais alta, o que é típico dos modelos SUV’s.

No novo teaser que a Volkswagen divulgou, é possível ver que as lanternas traseiras serão quadradas e interligadas por uma barra luminosa, o que lembra um pouco do visual do Ford Edge.

Na Europa já está confirmada a venda do veículo com os seguintes motores: 1.0 TSI, 1.5 TSI e 2.0 TSI. Também terá duas versões a diesel; 1.6 TDI e 2.0 TDI.

