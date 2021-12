Volkswagen desvenda novo Golf europeu

A Volkswagen revelou nesta terça a sétima geração do Golf na Alemanha. Assim, antes mesmo do Salão de Paris, a fabricante alemã desvendou as formas do novo Golf europeu. Lançado em 1974, o hatch Golf já sofreu inúmeras "cirurgias" ao longo da sua história, e esta última nem em sonho chega ao mercado brasileiro.

O novo Golf europeu cresceu literalmente e ficou com 4,25 metros de comprimento, 1,79 metro de largura e 1,45 metro de altura. São 56 mm mais longo e 13 mm mais largo que a versão anterior. Ele agora ficou também mais baixo em 28. Seu entre-eixos cresceu 59 mm, e ficou com 2,64 metros. O porta-malas está um pouco mais espaçoso, saltando de 350 para 380 litros.

A fabricante vai equipar o novo Golf europeu com o motor 1.6 litro a diesel, de 104 cavalos. terá também versão de duas portas e carrocerias monovolume, perua, conversível e um sedã (CC). Os esportivos GTi e R fazem parte dos planos.

