Volkswagen cria Golf de 410 cv para evento de tunning

O festival de Wörthersee, na Áustria, é um dos mais tradicionais para amantes de carros esportivos da Volkswagen. Para a décima edição do evento, que vai até o próximo dia 27, a marca preparou um Golf hídrido de 410 cv. Detalhe: o modelo foi desenvolvido pelos estagiários de engenharia da marca.

O GTI First Decade é o primeiro Golf a combinar um motor a combustão a um elétrico, cujos 12 kW (cerca de 16 cv) vão direto para as rodas traseiras. Eles podem atuar juntos ou separados, dependendo do modo de condução e do nível de carga da bateria que abastece o propulsor elétrico.

Internamente, o destaque é o sistema de som de 1.690 watts, com 11 alto-falantes.

