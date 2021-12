Volkswagen apresenta van eléctrica para serviço de transporte compartilhado

Não é de agora que o compartilhamento de automóveis por meio de serviços como o Uber chegou na mira das grandes montadoras. As marcas estão investindo em veículos e tecnologia para entrar nesse segmento que só cresce no mundo. Mais uma prova disso, é a minivan elétrica desenvolvida pela empresa Moia, pertencente ao Grupo Volkswagen. O veículo promete levar até seis pessoas confortavelmente com assentos individuais, cada um com luz de leitura e porta USB, além de internet sem fio para todos.

Ao lado do motorista, os usuários podem armazenar suas bagagens durante a viagem. As portas são automatizadas para facilitar a entrada e a saída dos viajantes. Durante a conferência TechCrunch Disrupt, em Berlim, a MOIA divulgou que o veículo tem 300 km de autonomia e capacidade de recarregar até 80% de sua bateria em 30 minutos.

O aplicativo para smartphone funcionará como o modo "pool" do Uber, que compartilha a viagem com outras pessoas indo na mesma direção. O sistema irá agrupar os passageiros com destinos similares por meio de um algoritmo especial. O modelo começa a rodar pelas ruas de Hamburgo (Alemanha) a partir do segundo semestre do ano que vem

