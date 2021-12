Volkswagen apresenta nova linha Delivery

A Volkswagen lançou na última semana a nova linha Delivery, família de caminhões de transporte urbano que deve ter papel importante na retomada do mercado de pesados. No acumulado do ano (janeiro a agosto), os emplacamentos de caminhões registram queda de 10,71% sobre o mesmo período de 2016 – 30.800 unidades contra 34.495, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

A grande novidade é o modelo de 3,5 toneladas, chamado de Express, que ao lado do Delivery de quatro toneladas já contará com financiamento via Finame (Financiamento de Máquinas e Equipamentos, recurso amparado pelo BNDES). Segundo a marca, foi investido mais de R$ 1 bilhão na nova linha.

Produzida na América Latina, a nova geração já atende a padrões internacionais e será exportada a partir do próximo ano – a começar pelos países da América do Sul. Durante seu desenvolvimento, foram mais de quatro milhões de quilômetros percorridos – o maior teste já realizado para caminhões leves, segundo a fabricante – entre Brasil, Chile, Estados Unidos e Europa.

O lançamento do modelo 13.180, com terceiro eixo, complementa a oferta de novidades.

Mudanças

Além do novo visual, a nova linha Delivery – que é composta por modelos de 3,5 a 13 toneladas – foi criada levando em conta os elogios e críticas dos clientes da geração anterior. "Uma ampla matriz de exigências foi verificada em itens ergonômicos e de design para diminuir o desgaste do motorista e passageiros. Logo, todas as peças interiores e as dimensões da cabine foram aperfeiçoadas para as melhores soluções", diz a empresa.

Na concepção dos bancos, por exemplo, foram considerados diferentes portes físicos e estaturas, a fim de acomodar bem todo tipo de motorista. Os assentos são feitos com tecidos em cores escuras e são hidrorrepelentes, que não mancham. Quanto à cabine, há um novo sistema de basculamento por meio de uma alavanca localizada em seu interior.

Redesenhado, o painel de instrumentos traz computador de bordo, que permite comandar rádio, tacógrafo e equipamentos próprios de cada operação, como a temperatura do baú-frigorífico, por exemplo. A nova geração traz ainda mais porta-objetos, incluindo consoles que comportam garrafas de até dois litros. O encosto do banco central é rebatível, servindo de mesa e apoio para o motorista fazer anotações em pranchetas, ou para uma refeição rápida em suas entregas. Destaque para a coluna de direção, que agora pode ser ajustada em altura e profundidade. Serão três versões: City, Trend e Prime.

Mais carga

Os modelos Delivery Express e 4.150 são equipados com motor Cummins ISF de 2,8 litros, de 150 cavalos de potência e 36,7 kgfm de torque.

Para o Delivery 6.160, o motor também é o Cummins ISF, de 2,8l, mas com 160 cv e 43,8 kgfm de torque. Os veículos de 9, 11 e 13 toneladas trazem um motor Cummins ISF de 3,8 litros, com até 175 cv e 61,2 kgfm de torque.

Para economizar combustível, a nova linha teve alterações na suspensão, nos freios e nos eixos, podendo transportar 400 kg a mais do que seus antecessores.

As transmissões – quatro no total – também são novas. Agora com seis marchas e fabricadas em carcaças 100% em alumínio, prometem mais leveza nas trocas de marcha – o peso do conjunto chega a ser 50% menor nas versões de 3,5 e 6 toneladas, em comparação com o atual Delivery 5.150. Uma transmissão automatizada está prevista para o primeiro semestre do ano que vem, equipando os modelos de 9, 11 e 13 toneladas.

Composta pelos modelos Delivery Express, Delivery 4.150, Delivery 6.160, Delivery 9.170, Delivery 11.180 e Delivery 13.180, a nova família estreará oficialmente durante a Fenatran (Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas), entre os dias 16 e 20 de outubro, no São Paulo Expo – ocasião em que serão revelados os preços dos novos caminhões.

