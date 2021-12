Volks produz Jetta no Brasil

Vindo hoje do México, o sedã Jetta será nacionalizado. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (29/09) pela direção da Volkswagen, que irá investir R$ 10 bilhões no no País até 2018. O Jetta brasileiro começará a ser produzido na fábrica de São Bernardo do Campo no primeiro semestre de 2015.

"A produção nacional do Novo Jetta é uma importante etapa da Volkswagen em seu processo de Conexão Tecnológica com a matriz na Alemanha, que proporciona a chegada de modelos e tecnologias mundiais aqui no País", conclui Thomas Schmall, presidente da Volkswagen do Brasil.

A fábrica Anchieta recebe infraestrutura e novas instalações para a produção do modelo que será iniciada já no primeiro semestre de 2015, com capacidade de produção anual de 18 mil unidades. A unidade da Volks foi inaugurada em 18 de novembro de 1959. Foi a primeira da marca fora da Alemanha e já produziu mais de 12,5 milhões de veículos desde sua inauguração.

Jetta

A Volks oferece hoje o Jetta nas versões Comfortline e Highline (2.0 TSI, de 211 cavalos). Sua versão de entrada vem equipada com motor 2.0 8V Flex, de 116/120 cv e 17,7/18,4 kgfm (gasolina/etanol) e transmissão manual ou automática de seis marchas. No pacote de série, inclui quatro airbags, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, ar condicionado digital, trio elétrico, rodas de liga leve aro 16, ABS, faróis de neblina, display multifuncional, CD/MP3/USB, bluetooth, volante em couro, entre outros. Com pacote premium, o Jetta incorpora 8 alto-falantes, ar condicionado dual zone, sistema de entrada e partida sem chave, além de piloto automático, sensor de chuva, navegador GPS, entre outros.

Já o Jetta Comfortline 2014 tem a opção da transmissão automática Tiptronic, rodas aro 17, teto solar elétrico e pacote Premium com faróis de neblina função curva, 8 alto-falantes, lanternas de LED, faróis adaptativos, navegador, lavador de faróis, entre outros.

