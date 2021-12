Volks no Salão: Tarok enfrentará Toro

A Volkswagen foi a montadora que mais apresentou novidades no Salão do Automóvel de 2018 em resposta clara às mudanças do mercado e ávida por retomar a liderança em segmentos de maior valor. De uma só tacada mostrou a Tarok, o conceito IDCrozz, confirmou o T-Cross, a dupla Polo e Virtus GTS além do Golf e Passat híbridos.

Tarok é a estrela

Tarok

Como já havia apresentado o T-Cross, pronto para o lançamento, a VW deixou o protagonismo do Salão para a Tarok. Para entendê-lo basta ver o sucesso da Fiat Toro. Apesar da caçamba ela não será feita para o trabalho, mas sim destinada aos compradores de SUV que eventualmente levam peso, já que é capaz de transportar 1 tonelada de carga. Feita sob a plataforma MQB, o visual arrojado mostrado no salão está quase pronto. Um dos diferenciais é a integração da caçamba com a cabine por meio de um painel rebatível, o que pode mudar em função da legislação que proíbe o transporte de objetos soltos no compartimento. Os executivos não falam sobre motorização mas é provável que use o 1.4 TSi de 150cv e, novamente seguindo a Toro, deverá ter também uma versão diesel. Inicialmente ela chegaria em 2020, mas o projeto está bem adiantado para esperar tanto tempo.

T-Cross

T-Cross

O SUV do Polo abrirá a temporada de novidades chegando até abril do próximo ano. Ficará no segmento mais disputado do país com outros 14 SUVs compactos e preços entre R$ 80 e R$ 110 mil. Terá motor 1.0 TSi de 128cv ou 1.4 TSi de 150cv com câmbio manual na versão básica ou automático de seis marchas nas demais. Com 4,19m de comprimento e 2,65m de entre-eixos (9cm a mais que o Polo), o projeto para o Brasil prevê espaço interno maior e posição mais alta para dirigir.

Polo e Virtus GTS

Polo GTs

Para reviver a nomenclatura que surgiu aqui na metade dos anos 1989 com o Gol, Polo e Virtus terão em breve uma versão esportiva com visual inspirado no Gol GTi e provável motor 1.4 TSi. Além dos traços vermelhos pelo acabamento, roda inspirada nos modelos europeus, spoiler traseiro e volante esportivo comporão a dupla que chega no próximo ano.

ID Crozz

Crossover, cupê e elétrico. Está tríade define o que será o futuro ID Crozz, segundo conceito da mesma linha após a apresentação da versão utilitária fora do Brasil. Previsto para 2020, tem motor elétrico equivalente a 305cv e será capaz de andar 500 quilômetros com uma carga completa.

A Volkswagen também mostrou versões elétricas e híbridas do Golf e do Passat, em posição de destaque do seu amplo estande. Isso mostra que a marca pretende introduzir as novidades em breve no mercado brasileiro.

Golf GTE

