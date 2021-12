Volks no Paraná já produziu mais de 1,5 milhão de Fox

A Volkswagen anunciou que sua fábrica em São José dos Pinhais, no Paraná, já alcançou a marca de 1,5 milhão de Fox produzidos no Brasil. O recorde, batido no mês em que a alemã faz 14 anos, foi representado pelo Fox 1.6l Prime e comemorado ontem.

Desde que foi inaugurada, em 18 de janeiro de 1999, a unidade industrial já produziu mais de 2,1 milhões de automóveis para os mercados interno e externo. Ao todo, foram gerados mais de 10 mil empregos, diretos e indiretos.

O Fox é o segundo modelo da Volks mais vendido no País, atrás apenas do Gol, líder de mercado há mais de 25 anos. Apenas em 2012, foram comercializadas 167.710 unidades do Fox no Brasil, aumento de 38% em relação ao ano anterior.

O carro é também o vice-campeão da Volkswagen do Brasil em exportação: foram quase 420 mil unidades enviadas para 62 países em 10 anos.

Modelo

O Fox surgiu em outubro de 2003, contrariando o conceito de que carros pequenos devem ter pouco espaço interno. Com a arquitetura high roof (teto alto), garante aos ocupantes maior visibilidade e espaço interno.

Em sua segunda geração, o automóvel é equipado com os motores 1.0l TEC (76 cv) e 1.6l (104 cv), com tecnologia flex. As versões disponíveis são 1.0, com duas ou quatro portas, 1.6 (quatro portas) e Prime (quatro portas), e BlueMotion, com duas ou quatro portas.

Unidade de São José dos Pinhais em números:

- 2,1 milhões de veículos produzidos desde a inauguração (Volkswagen Fox, Crossfox, Spacefox, Golf e Saveiro e Audi A3)

- 1,5 milhão Fox

- 500 mil Golf

- 1 novo veículo Volkswagen é concluído a cada 2 minutos

- 420 mil unidades exportadas para 62 países

