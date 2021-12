Volks lança novo Fox e Saveiro com cabine dupla

A Volkswagen lançou de uma vez só o Fox 2015 e a nova versão de cabine dupla da picape leve Strada. Se o Fox quer conquistar pela beleza da sua nova carroceria ao estilo Golf, a Saveiro 2015 segue a tocada da rival Strada com a versão cabinada da até então vice-líder do mercado nacional das picapes derivadas da plataforma de um carro de passeio.

São sete versões, das quais três com cabine dupla (Trendline, Highline e Cross) com preços de R$ 47.490, R$ 52.720 e R$ 59.990, respectivamente. A Volks oferece a opção dos motores 1.6 total flex, com 104 e 120 cavalos, este último para a versão Cross, a mais vistosa e equipada.

A nova Saveiro Cross CD 2015 vem com o exclusivo motor 1.6 flex, de quatro cilindros, com 120 cv, o que não faz frente para a Strada Adventure 1.8 flex com seus 132 cv. O modelo vem com pacote cheio - ABS com função off-road, assistente e distribuição eletrônica de frenagem, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, além dos sistemas de controle eletrônico de estabilidade e assistente de partida em subida.

Traz um visual mais incrementado com equipamentos agregados, como os faróis de neblina, para-choques e frisos laterais exclusivos, molduras nas soleiras e caixas de rodas, pedaleiras esportivas e sensor traseiro de estacionamento. De quebra, vem ainda com travas elétricas com controle remoto e volante multifuncional em couro com controles de rádio, telefone e I-System. Tem garantia de três anos.

Fox, o bonitinho da Volks

O Fox sempre foi um carro amado pelo público feminino. Lançado em 2003 no Brasil, o Fox foi amplamente renovado ao longo dos anos. Sua nova geração incorporou uma carroceria com visual moderno, usando elementos dos carros globais da Volks, e inovações mecânicas, como o novo câmbio de seis marchas, motor 1.0 de três cilindros e uma série de itens inovadores.

Com preço a partir de R$ 35.900, o Fox 2015 está, de fato, com inspiração de Golf, especialmente pela lanternas traseiras modernas e horizontais. Apresentado em São Paulo, com direito a test de dirigibilidade no Centro de Treinamento e Campo de provas da Goodyear, em Americana (interior paulista), o novo Fox surpreende mais pelo visual arrojado e a incorporação de alguns equipamentos, como o piloto automático (controlador de velocidade), navegador por GPS, espelho retrovisor interno eletrocrômico, faróis de neblina com sinalizador de conversão (para aumentar a intensidade da iluminação de um dos lados, em curvas e manobras, de acordo com o movimento do volante), além de sensores de chuva e luminosidade e controles de tração e estabilidade.

Há configurações com opções de motorização (dois 1.0 e outros dois 1.6, todos flex) e três de câmbio. Produzido em São Carlos, o novo motor 1.6l MSI, da família EA211, foi desenvolvido segundo critérios de maior eficiência energética e maior performance. Por isso optou-se pela configuração de quatro cilindros e 16 válvulas (4 válvulas por cilindro). Ele chega à linha Fox para a versão topo de linha Highline.

A Volks oferece a linha 2015 do Fox com faróis de neblina com luz de conversão estática (cornering light), controle eletrônico de estabilidade (ESC), controle de tração (TC e ASR), câmbio manual de seis velocidades (MQ200-6F), novo motor 1.6l MSI de até 120 cv (família EA211), transmissão I-Motion com a versão 2 de aplicação do software de gerenciamento eletrônico, entre outros.

O jornalista viajou a convite da Volkswagen do Brasil

