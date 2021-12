Volks inicia produção de versões do Worker

A MAN Latin America, fabricante dos caminhões e ônibus Volkswagen e dos caminhões MAN, anunciou o início das produções, neste mês de agosto, de três modelos da linha VW Worker Advantech: VW Worker 13.190, 15.190 e 17.190. Eles serão feitos na fábrica da MAN de Resende, no Sul Fluminense.

Todos são equipados com novo motor MAN D08, de 4,6 litros, quatro cilindros e potência de 190 cavalos. A tecnologia EGR - Exhaust Gas Recirculation (Recirculação de Gases de Exaustão) - de pós-tratamento de emissões atende a nova legistação de emissões de gases (PROCONVE P-7), sem o aditivo ARLA 32.

Os modelos ainda possuem transmissão Eaton 5406 - A de seis marchas, com acionamento a cabo e embreagem de maior diâmetro, 395 mm. O exclusivo sistema de freio motor EVB dá maior poder de frenagem e menor custo de manutenção.

Urbanos

Os caminhões são indicados para distâncias médias, como transporte de bebidas, carga frigorífica, guindastes e coleta de lixo. Eles têm novos itens de segurança e cabine modificada. Há uma inovação na padronagem de acabamento interior, com design diferente de lanternas traseiras. As lâmpadas são individuais para cada função, com sistema de amortecimento interno.

adblock ativo