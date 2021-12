Volks faz pré-venda de elétrico na Europa

A Volkswagen só deverá apresentar ao público seu novo modelo elétrico no Salão de Frankfurt, em setembro, mas já faz "barulho" com a pré-venda de seu ID.3, que só entra em fabricação no final de 2019 e chega aos clientes na metade de 2020.

Na semana passada, a fabricante alemã anunciou a pré-venda do primeiro modelo da família ID. A nomenclatura ID.3 vem de Inteligent Design e o número define seu segmento compacto e também evidencia um "terceiro" capítulo na história da marca após a importância estratégica e inovações trazidas por Fusca (com a mobilização das massas) e Golf (pela liderança nas vendas) em outros tempos.

"O número 3 também indica a possibilidade de expansão para os segmentos posicionados acima e abaixo dele. Temos muita coisa pronta para apresentar", afirma Jürgen Stackmann, membro do board responsável por vendas.

Líder global

O ID.3 faz parte dos planos da Volks de se tornar líder global até 2025 com mais de 20 modelos movidos exclusivamente a eletricidade e mais de um milhão de veículos vendidos anualmente, todos eles ligados em rede e livres de emissões. Após o lançamento do ID.3, outros modelos serão introduzidos, como os conceitos ID. Crozz, ID. Vizzion e ID. Roomzz e que serão identificados por números.

Interessados na compra dos primeiros lotes do ID.3 já podem realizar um registro pela internet mediante depósito de € mil dólares (cerca de R$ 4.400), mas o Brasil não está ainda entre os 29 países atendidos, todos europeus. Em média, a Volkswagen planeja entregar mais de 100 mil veículos por ano.

Haverá a edição especial ID.3 1ST limitada a 30 mil unidades, equipado com a opção de bateria de tamanho médio, que será oferecida mais adiante para a série ID.3. Com as três opções de baterias será possível atingir autonomias entre 330 e 550 quilômetros, de acordo com a norma europeia de consumo WLTP. A edição especial para reservas antecipadas terá autonomia de 420 km (WLTP).

Enquanto o preço básico sugerido para o modelo ID.3 com a menor versão de bateria começa abaixo € 30 mil (cerca de R$ 132 mil) na Alemanha, a exclusiva edição especial ID.3 1ST estará disponível por menos de € 40 mil (aproximadamente R$ 176 mil), antes da dedução do subsídio governamental em cada caso.

Serão três versões de acabamento, todas com rodas de grandes dimensões. O ID.3 1ST traz de série controle por voz e sistema de navegação. A opção Plus adiciona o recurso IQ. Light e exterior e interior em duas cores. A top Max terá um grande teto de vidro panorâmico e display de realidade aumentada.

A Volks já informou que mais de 15 mil inscrições foram recebidas em toda a Europa durante nas duas primeiras semanas de pré-reserva.

adblock ativo