Volks apresenta Saveiro 2017

A Volkswagen apresentou a Saveiro 2017. Com mudanças estéticas e no pacote de segurança, a picape Saveiro chega em sete versões, incluindo a nova configuração de entrada, a Robust. O modelo começa a ser vendido no começo de abril nas carrocerias de cabines simples, estendida e dupla.

A picape Saveiro 2017 pode ser equipada com os motores 1.6 8V, de 104 cv, e 1.6 MSI, com 120 cv, ambos acoplados ao câmbio manual de cinco marchas.

Este é o primeiro modelo do segmento das picapes compactas que vem equipado com controles eletrônicos de estabilidade (ESC) e de tração (ASR). Traz ainda freios ABS com função off-road e controle de partida em rampa (hill hold) na versão top, a Saveiro Cross.

A Volks amplia o leque de opções da Saveiro, ofertando as versões Robust (cabine simples), Trendline (simples, estendida e dupla), Highline (dupla) e Cross (estendida e dupla).

As versões de cabine dupla têm distância entre-eixos de 2,75 metros e a caçamba capaz de acomodar 580 litros. A Saveiro CD tem o maior comprimento livre da categoria, oferecendo uma caçamba com comprimento de 1.106 mm no assoalho - medida 17% maior do que o principal concorrente. O modelo de cabine simples tem espaço de 924 litros na caçamba.

O repórter viajou a convite da Volkswagen do Brasil

