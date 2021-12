Volks aposta no Gol bem mais conectado

A Volkswagen reanimou as vendas do Gol, modelo mais vendido por 27 anos (1986-2013) no Brasil. Após quase três décadas na liderança, os concorrentes sufocaram o hatch, que perdeu o posto para o seu tradicional rival Fiat Palio (2014) e, também, para o Chevrolet Onix no ano passado.

Mas a Volks não aceitou tão fácil essa derrota e fez mudanças (pequenas, mas fez) no hatch para entrar na guerra novamente.

A TARDE andou na versão mais cara do Gol, a Highline 1.6 flex. Com engates curtos e precisos, aliado à direção hidráulica de série, o câmbio de cinco velocidades permite a execução de manobras com agilidade. O propulsor 1.6 MSI gera potências de 104 cavalos (com etanol) e 101 cv (gasolina) com torque máximo de 15,6 kgfm.

Entre as mudanças estratégicas está o interior moderno e totalmente renovado. As saídas circulares do ar-condicionado foram aposentadas e o novo volante multifuncional, herdado do Golf, tem pegada esportiva e possibilita ao motorista atender ao celular, controlar o volume do som e mudar as estações do rádio.

O Gol Highline 1.6 tem mostrador digital configurável: é possível exibir um velocímetro digital, além do relógio analógico, indicador de troca de marcha, distância percorrida e o trajeto da rota programada no GPS.

Como atual líder de vendas, o Chevrolet Onix faz sucesso com a central multimídia MyLink. A resposta da Volkswagen foi trazer o App-Connect, sistema que já havia aparecido no Fox e em outros modelos mais caros da marca. A vantagem do multimídia de 6,5 polegadas do Gol é permitir espelhamento com smartphones nos sistemas operacionais Apple e Android. Oferece também GPS e duas saídas externas, para cartão SD e USB, além de integração com o sensor de estacionamento. O item só é ofertado de série na versão top Highline. Mesmo o rádio de entrada tem conexão por Bluetooth para trabalhar em conjunto com o celular dos ocupantes.

Por fora, O Gol 2017 mudou pouco: ganhou novos faróis, para-choques e grade dianteiros, vincos laterais mais acentuados e traseira mais achatada. A versão testada sai por caros R$ 51.990 e vem equipada ainda com vidros elétricos traseiro, sensor de ré, navegador e um kit com rodas de liga de 16", revestimento de couro sintético, banco bipartido, retrovisor eletrocrômico e sensores de chuva e de luz (R$ 3.240). Equipado com tudo, o Highline chega a quase R$ 60 mil.

As versões 1.0 (Trendline e Comfortline) recebem o novo motor de três cilindros e 12 válvulas, já usado pelo Fox e up!, que gera 82 cavalos e 10,4 kgfm de torque.

