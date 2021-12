Volks aposta na conectividade no CES 2017

A Volkswagen vai exibir o seu primeiro carro 100% elétrico: o Visionary I.D. O modelo - que foi apresentado com destaque no Salão de Paris 2016 - traz um novo sistema de conectividade User-ID. A aparição do Visionary I.D. será na 5° edição da Feira International Consumer Electronics Show (CES), que acontece em Las Vegas (Estados Unidos) entre os dias 5 e 8 de janeiro 2017.

O evento reúne as últimas novidades e tendências do mundo da eletrônica. Visando dominar o mundo da conectividade inteligente e dos veículos sustentáveis, o Visionary ID é um hatch médio com motorização elétrica modular (MEB), que gera cerca de 170 cavalos de potência e autonomia para até 600 km.

Por fora, o carro tem semelhanças de um Golf. A previsão é que seja lançado em 2020 no mercado europeu. O Visionary ID não é o primeiro carro elétrico da Volkswagen: o pequeno up! e o consagrado Golf já estão disponíveis no mercado. Os carros são equipados com o Autopilot da Tesla, onde funções como acelerar, freiar e virar o volante já são feitos sozinhas.

Hoje, a indústria de automóveis já possui carros com sistemas autônomos que dispensam o motorista no ato de guiar. Fabricantes como a própria Volkswagen estão com planos ousados no campo da tecnologia. O hatch I.D., por exemplo, tem sistemas que auxiliam o "condutor a ser um passageiro". Os sistemas oferecem a possibilidade do carro andar sozinho, frear e parar em cruzamentos ou seguir o carro à frente de acordo com a programação da velocidade no computador de bordo. Assim, no futuro, o carro pode dispensar o motorista na condução.

A central multímidia da Volkawagen acopla ao App-Connect o User-I.D, que aumenta a conectividade e promove a integração total de serviços online disponibilidados pela fabricante e seus parceiros. E ainda traz novos conceitos de mostradores e controles, ampliando os sistemas já utilizados no Golf R Touch e no BUDD-e apresentados nas edições anteriores da feira dos Estados Unidos.

