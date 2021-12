Volks antecipa novidades do Salão de SP 2014

A Volkswagen vai apresentar 13 grandes novidades no Salão do Automóvel de São Paulo, entre os dias 30 de outubro e 9 de novembro. Para mostrar que aposta no mercado nacional, a fabricante alemã promoveu nesta terça, no seu centro de treinamento na capital paulista, uma pré-estreia de seis modelos que serão expostos no estande do Anhembi. Entre os apresentados, estavam os reestilizados Space Fox e Space Cross, além das versões Fox Pepper, Saveiro Surf e a picape média Amarok. De quebra, surgiu o novo Jetta, sedã que será produzido pela marca na fábrica de Anchieta.

Confira os destaques:

O novo Jetta ganhou visual mais modernoso. Agora, vem com engenharia avançada e conjunto frontal mais vistoso e novas lanternas na traseira. O Jetta Highline vem equipado com motor 2.0 TSI, de 211 cavalos de potência, e transmissão automática DSG com dupla embreagem.

A versão Pepper já é conhecida. Agora, a Volks apresenta o Fox Pepper, um carro-conceito com pegada bem esportiva e novo motor 1.6l MSI, de até 120 cavalos, e câmbio manual de seis marchas. O novo conjunto motriz joga o Fox para acelerar no 0 a 100 km/h em 9,8 segundos. A velocidade máxima é de 189 km/h.



Com pouco mercado no Brasil, a Volks ainda aposta na perua SpaceFox. A reestilização deixou o modelo com desenho mais atual. Ganhou ainda novos itens de tecnologia e segurança, como luz de conversão estática, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, controle de estabilidade (ESC) e navegador integrado.



Há ainda a derivação Space Cross. Tem visual aventureira e equipamentos inéditos na categoria; suspensão elevada, faróis auxiliares com tripla função e para-choques robustos reforçam o caráter off-road do sportvan da Volkswagen.

A nova Saveiro ganhou mais uma versão: a Surf. Este modelo evidencia ainda mais o aspecto jovial. Tem carroceria cabine simples e amplo espaço para carga na caçamba. Na lista de equipamentos, são ofertados o ar-condicionado e faróis duplos de máscara negra são itens de série.



A Amarok Dark Label vem na cor preto fosco com novas rodas de liga leve "Roca", com 17 polegadas. A picape esbanja tecnologia embarcada, espaço na caçamba e exclusivo motor biturbo de 180 cavalos, acoplado ao câmbio automático de 8 marchas. A tração é a moderna 4MOTION.

adblock ativo