Vogue é eleito melhor carro de luxo por revista britânica

A quarta geração do Range Rover Vogue pode não ter chegado ainda nas concessionárias brasileiras, mas já tem o que comemorar. O veículo, que mistura características de luxuosas limosines no modelo 4x4, foi premiado como o melhor veículo de luxo pela What Car? Magazine, renomada revista britânica.

Ainda sem preços, o SUV de luxo está previsto para começar as vendas no final de fevereiro. Por enquanto, não há nem a antiga versão, esgotada em novembro nas concessionárias baianas da Land Rover, a Rota Premium Barreiras e a Rota Premium Salvador.

O novo Range Rover traz interior moderno, com alta tecnologia. Entre os equipamentos, sistema de climatização com quatro estações, bancos integrados com funções de massagem, conectividade para dispositivos móveis e sofisticada ilumininação LED.

Para assegurar o desempenho do veículo, há a tecnologia de assistencia ao condutor e avanços com dois novos canais de controle dinâmicos de resposta ativa Adaptative Dynamics.

O Range Rover Vogue já ganhou outros prêmios neste ano, como o "Luxury Car of the Year", da revista Top Gear, melhor veículo 4x4 no especial "Top 100 Cars" do jornal britânico Sunday Times e, pelo quinto ano consecutivo, "Luxury SUV" pelo Polk Automotive Loyalty Award.

O Jornal A Tarde esteve presente no lançamento do Range Rover Vogue, em novembro de 2012, no Marrocos, por meio do jornalista Roberto Nunes.

