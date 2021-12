Visão clara e segura com a cristalização

Salvador é conhecida como a terra do calor e do sol, mas entre os meses de maio e agosto é certo que a chuva frequente se integrará à paisagem, e ao volante a visibilidade do motorista pode ficar comprometida. Para evitar esse problema, a cristalização de vidro surge como uma solução eficaz em prol da segurança. Isso porque o vidro pode possuir ranhuras e até uma superfície áspera, imperceptível a olho nu, que formam marcas quase invisíveis, mas que podem contribuir para o acumulo de gotas de água da chuva e manchas causadas por produtos químicos, fuligem ou outros agentes. Essa infiltração em contato com luzes externas pode prejudicar a visão do condutor e por isso a limpeza frequente interna e externa é fundamental.

De acordo com Kleber Ricardo Fonseca, consultor regional da Campneus, a cristalização consiste na aplicação de um produto de silicone que veda os poros dos vidros, impedindo a entrada da água. A cristalização também resulta em vidros extremamente lisos dificultando o acúmulo de poeira, sujeira e resíduos. O processo protege os vidros do automóvel, garante maior visibilidade, diminui a necessidade de utilizar o limpador com tanta frequência e proporciona maior segurança.

O resultado da aplicação do produto se dá enquanto o veículo estiver em velocidade média de 45 km/h, sob chuva leve ou moderada, não sendo necessário sequer ativar o limpador de para-brisas.

O processo de cristalização começa com a limpeza dos vidros para eliminar gorduras e possíveis sujeiras e, em seguida, é aplicada a primeira camada siliconada. Em seguida outra camada é aplicada. Todo o serviço leva cerca de 30 minutos por vidro. Na loja Campneus, a cristalização custa a partir de R$ 38,50 até R$ 78,90 para vidros maiores, como, por exemplo, um teto solar panorâmico. A manutenção deve ser feita pelo menos entre duas a três vezes por ano.

Manutenção deve ser feita pelo menos entre duas a três vezes por ano

Limpadores em dia

Os limpadores de para-brisa também são cruciais nos dias chuvosos e precisam estar em ótimo funcionamento. A frequência das chuvas exige ainda mais o uso do componente, e o tempo mais quente costuma ressecar as borrachas. A troca da peça, que deve ser feita pelo menos uma vez por ano, tende a ser antecipada nesses casos. Algumas marcas disponibilizam na própria palheta um indicador de desgaste que mostra a vida útil da peça.

De maneira geral, as palhetas do para-brisa (dianteiro) são mais utilizadas do que a do vidro traseiro, o que influencia no desgaste, mas outros agentes como a temperatura, o sol, materiais ácidos ou alcalinos presentes na água, a própria sujeira, geram um ressecamento dessa borracha, mesmo que não use com frequência. Em cidades como Salvador, o sol intenso acelera o desgaste.

Cada carro tem sua palheta adequada, a qual pode ter dois tipos de lâmina: borracha ou silicone. O silicone é um material que tem maior durabilidade que a borracha e são mais eficientes para a limpeza do para-brisas por serem mais maleáveis.

A orientação é para que se utilize a palheta descrita no manual do proprietário ou observe na embalagem do produto se ela é indicada para o seu veículo.

As palhetas e limpadores dão sinais de que precisam ser trocadas. Os principais são os riscos no vidro, o excesso de ruído e trepidação, borracha da palheta com fissuras, entre outros.

Uma palheta desgastada pode fazer com que o sistema do braço do motor elétrico responsável pelo movimento de vai e vem do limpador tenha um esforço maior, o que pode gerar uma sobrecarga e até causar a paralisação do equipamento. Com o passar dos anos esse braço pode torcer e se ele não estiver perfeitamente alinhado, vai fazer um esforço desnecessário, que pode causar trepidação, ruído e perderá eficiência.

O kit de palhetas custa a partir de R$ 20.

adblock ativo