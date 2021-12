Virtus 1.0 TSi Highline x Cronos Precision 1.8

Públicos distintos têm opiniões diferentes sobre os mesmos produtos. Em 2018, dados regionais mostram que o Volkswagen Virtus já emplacou 7.694 unidades, e o Cronos, lançado em fevereiro, 1.045 carros, com direito a fila de espera de até 60 nas concessionárias de Salvador. Nosso duelo coloca em evidência estes novos rivais e destaca que cada um foi feito para perfis diferentes de consumidor. Consideramos aqui as versões mais caras de cada modelo.

.

Virtus 1.0 TSi Highline

O Virtus representa os consumidores que buscam a precisão em forma de automóvel. Apesar do conforto, comum nos sedãs, ele tem estabilidade acima do esperado e surpreende pelo espaço interno especialmente para quem viaja atrás com seus 2.651 mm de entre-eixos e posição mais baixa para o motorista.

O motor 1.0 TSi de injeção direta feito com bloco em alumínio fundido sob alta pressão tem 128 cv e 20,4 kgfm com entrega de torque esperta a partir dos 2.000 rpm, explorada pelo câmbio automático de seis marchas com possibilidade de trocas manuais por comandos no volante.

O consumo com etanol chegou a 12 km por litro com etanol na cidade e 16 km na estrada. Com visual mais conservador, presente até mesmo no painel digital idêntico ao dos modelos Audi, ele mantém por dentro a sobriedade do acabamento visto no Polo.

No porta-malas, são generosos 521 litros, com porta-objetos laterais e uma prancha para dividir a bagagem em dois níveis (opcional) além de um puxador interno fluorescente para casos de sequestros. Ponto negativo são as hastes grandes que podem amassar a bagagem mais sensível.

Com 4,48 m de comprimento e 1.192 kg, seu motor atua com competência e o pacote de segurança inclui os obrigatórios freios ABS, distribuidor de frenagem EBD, controle de tração e estabilidade, controle eletrônico do diferencial e quatro air bags. O preço da versão, R$ 79,9 mil pode chegar a R$ 87 mil com todos os opcionais.

Cronos 1.8 Precision

A herança italiana da Fiat está presente no Cronos, com desenho jovial e esportivo, mesclando elementos visuais do Fiat Tipo europeu e do próprio Alfa Romeo Giulia. Quem estava acostumado ao conforto excessivo dos velhos Siena e Grand Siena, pode rever seus conceitos, mantendo só a posição mais alta de guiar.

O Cronos, apesar de menor que o Virtus, com seus 2,52 m de entre-eixos, é competente em dinâmica de direção, capaz de fazer curvas mais precisas e suspensão mais agradável que seus antecessores, além de ser melhor que o Argo, com componentes aprimorados em prol da estabilidade. O motor 1.8 e.TorQ Evo tem 16V e 139 cv (etanol) que, apesar da concepção antiga do bloco de ferro, tem entrega dos 19,3 kgfm de torque aos 3.750 rpm, com câmbio automático Aisin de seis marchas. O consumo é mais alto que no Volkswagen, no qual cravamos 7,2 km por litro na cidade e 11 na estrada. O Cronos é um pouco mais lento que o Virtus, mas com potência final digna de um esportivo sem o visual carregado da versão HGT. Arrojado, tem interior em duas cores, como na Toro, com saídas de ar arredondadas evocando esportividade.

O porta-malas comporta 525 litros de bagagem e conta com uma tampa alta e curta, o que facilita a entrada de objetos maiores. Com 4,36 m de comprimento e 1.271 kg, ele tem controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, freios ABS e quatro airbags (na versão avaliada).

.

Feito para você?

No segmento mais caro, o nível de equipamentos é semelhante, assim como o espaço interno e as dimensões entre os dois sedãs, mas clientes que seguem a racionalidade e prezam por veículos precisos ao volante, vão se encontrar a bordo do Volkswagen Virtus. Seu motor de concepção moderna é ágil e econômico, e o pacote de segurança é superior. No entanto, tais vantagens não poderiam significar R$ 10 mil de diferença em relação ao Fiat.

O Cronos, por sua vez, agrada aos motoristas fãs de esportividade que não ligam para o motor já antiquado, mas que entrega potência mais que suficiente para o três volumes da FCA. Além de bonito, mesmo que custe R$ 77 mil, ele vem muito bem equipado, e deu um bom salto em relação aos modelos anteriores da marca.

adblock ativo