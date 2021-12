Vinte unidades do Toyota Prius serão Táxis em SP

A Toyota entregou 20 unidades do Prius, veículo híbrido mais vendido do mundo, a empresas frotistas de São Paulo. Elas aderiram ao Programa de Táxis Híbridos, implementado pela Prefeitura da cidade de acordo com o decreto 53.223. Este visa incentivar que sejam operados táxis com energias mais limpas.

A Toyota poderá ainda ofertar mais 96 carros, totalizando 116 unidades. As regras municipais determinam que as empresas interessadas estão autorizadas a comprar pacotes com, no mínimo, cinco veículos. Destes, dois são híbridos, dois são flex e um é acessível, voltado para pessoas com necessidades especiais.

A iniciativa da Prefeitura de São Paulo segue a tendência de outras grandes metrópoles mundiais, com veículos híbridos no transporte público.

Barreira

O Toyota Prius foi lançado em 1997 e, ao longo destes anos, ultrapassou a marca de 3,2 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Destas, 1,2 milhão foram apenas nos Estados Unidos, tornando o carro um ícone de tecnologia sustentável.

Apesar de o híbrido poder ajudar a melhorar a qualidade do ar nos grandes centros urbanos, ainda não há a definição do governo para uma política de incentivos para carros elétricos. Assim, o Toyota Prius, na sua terceira geração no Brasil, chega com o salgado preço de R$ 120 mil.

O carro traz um motor a gasolina de ciclo Atkinson, com quatro cilindros em linha e cilindrada de 1798cc. Ele foi desenhado para trabalhar em combinação com o bloco elétrico, que é de 650 Volts e dotado de corrente elétrica alternada trifásica. A potência máxima combinada (motores a combustão e elétrico funcionando juntos) é de 138 cv.

O carro tem ótimos resultados de consumo de combustível urbano. Ele atinge até até 25,5 km/l, com uma autonomia de 1150 quilômetros. A capacidade do tanque de combustível do modelo é de 45 litros.

