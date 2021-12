Viajar com segurança é mais divertido

A folhinha foi consultada ene vezes e o horário de partida já foi discutido outras tantas. Feriado se aproximando, é quase impossível não incorporar aquela viagem que vai te levar para o mundo maravilhoso do 'dolce far niente', expressão italiana que em bom português significa ficar de papo pro ar. Tão importante quanto desfrutar de alguns dias de folga é viajar com segurança e encarar cada detalhe de preparação como uma fase divertida dessa aventura.

O primeiro passo é tomar os cuidados para que seu carro e os passageiros aproveitem cada momento e cheguem tão descansados quanto no momento da partida. Pense que você vai ficar horas no comando do possante, carregando peso extra – passageiros e bagagens –, o que muda muito o comportamento do veículo.

Comece parando no seu posto de combustível de confiança, de preferência sem se deslocar muito. Isso favorece a calibrar os pneus na maneira correta (eles e o ar que os infla devem estar frios), cheque itens importantes, como água do radiador e do limpador de para-brisas, fluido de freios e óleo do motor. Se você não cair no conto do frentista – "doutor, era bom trocar o óleo, tá meio grosso/fino/claro/escuro..." –, você larga na frente. Afinal, você sabe muito bem que a distância percorrida desde a última troca de óleo e, no máximo, vai completar o nível com um óleo com a mesma especificação daquele que está lá dentro do motor.

Seu filho ou sua filha curtem automóvel e viagem? Aqui está uma ótima oportunidade para entretê-los. Ensine a eles que zerar o odômetro parcial é o primeiro passo para descobrir o consumo de combustível do automóvel. Após uma hora de pé na estrada, por exemplo, pare em um posto que lhe inspire confiança, complete o tanque e peça aos pimpolhos para dividir o número de quilômetros percorridos pela quantidade de litros necessários para completar o tanque.

Como o consumo está acima do indicado no manual e na tabela do Inmetro, você já pode aproveitar a deixa e explicar que isso é consequência da carga que o carro está transportando, detalhe que vai influenciar em muitas outras coisas. Uma delas: se sozinho você percorreria hipotéticos 400 km com um tanque de etanol, com o carro cheio será preciso reabastecer muito antes disso, o que influi no planejamento da viagem.

adblock ativo