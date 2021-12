Vespa retorna ao Brasil com quatro modelos

A clássica Vespa está de volta ao País. A fabricante de scooters, pertencente ao grupo italiano Piaggio, anunciou a chegada do ícone italiano no Brasil. Para estrear em solo nacional, a marca escolheu a edição limitada da Primavera 150 (R$ 22.890) com propulsor monocilíndrico, de 154,8 cc, que desenvolve 12,9 cv e 1,27 kgfm de torque, com câmbio CVT e a versão especial Série Histórica, com o motor de 150 cm³ e que sairá por R$ 27.930.

A venda dos modelos já está sendo feita através do site da marca – www.vespabrasil.com.br e serão entregues na casa do cliente, sem a necessidade de intermediação de concessionária. Nesse primeiro momento, a compra pode ser feita com 30% de entrada e o restante parcelado em até 36 parcelas.

A Vespa conta ainda com outros quatro modelos: Primavera 125, Sprint (150 cc), GTS 300 (300 cc) e Vespa 946 Empório Armani. Os preços serão anunciados no dia 22 de outubro, quando começa a comercialização nas boutiques dos shoppings JK Iguatemi na capital paulista, e no Iguatemi Campinas, no interior de São Paulo.

