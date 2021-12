Versões do Palio e Uno chegam com mais itens de série

A Fiat tem motivos de sobra para comemorar. Além de emplacar o Palio como o modelo mais vendido de 2014, a marca comemora 13 anos de liderança em vendas.

Para começar 2015 com o pé direito e trazer modelos mais competitivos em relação aos seus concorrentes no mercado, a marca italiana equipou as versões do Novo Uno e Novo Palio com itens que antes eram opcionais. Agora, os modelos saem de fábrica com ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento, travas elétricas com travamento automático das portas a 20 km/h. O Novo Uno também ganha de série faróis de neblina e quadro de instrumentos com display LCD de alta resolução com computador de bordo.

Confira o que cada modelo ganhou e os valores:

Novo Uno Attractive 1.0 (R$ 36.330) - Ganhou de série os itens ar condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, faróis de neblina e quadro de instrumentos com display LCD de alta resolução com computador de bordo.

Novo Uno Way 1.0 (R$ 37.354) - Ganhou de série os itens ar condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, faróis de neblina e quadro de instrumentos com display LCD de alta resolução com computador de bordo.

Novo Uno Evolution 1.4 (R$ 40.130) - Ganhou de série os itens ar condicionado e faróis de neblina.

Novo Uno Way 1.4 (R$ 40.130) - Ganhou de série os itens ar condicionado e faróis de neblina.

Novo Uno Sporting 1.4 (R$ 41.650) - Ganhou de série o ar condicionado.

Novo Palio Attractive 1.0 (R$ 38.560) - Ganhou de série o ar condicionado.

Novo Palio Attractive 1.4 (R$ 41.800) - Ganhou de série o ar condicionado.

Novo Palio Essence 1.6 (R$ 46.086) - Ganhou de série rádio Connect CD MP3, entrada USB, viva-voz Bluetooth e Audio Streaming e retrovisores externos elétricos com Tilt down.

Novo Palio Sporting 1.6 (R$ 48.373) - Ganhou de série rádio Connect CD MP3, entrada USB, viva-voz Bluetooth e Audio Streaming e retrovisores externos elétricos com Tilt down.

