Versão aventureira do Toyota Etios chega por R$ 45.690

A Toyota começa a oferecer mais uma versão do hatch Etios, dessa vez para quem curte o mundo off-road: o Etios Cross. Com valor de R$ 45.690, o compacto aventureiro é baseado na versão top do carro, a XLS, e ganhou apenas mudanças estéticas (sem novidades mecânicas). Assim, o motor continua o 1.5 16 V (de 96,5 cavalos e torque de 13,9 kgfm), auxiliado pela transmissão manual de cinco velocidades.

Além da Toyota, outras marcas já deram uma roupagem off-road para seus hatchs. A Fiat com o Uno Way, a Volkswagen com o Gol nas versões Track e Rally e a Renault com o Sandero Stepway. A Hyundai também possui o HB20X, mas, por ter valor mais alto (parte de R$ 48.755), não está na lista de concorrentes, segundo a Toyota.



Na parte da frente, o Etios Cross possui grade frontal com moldura em forma de trapézio (que lembra a Hilux), entrada de ar e para-choque mais largos e em preto fosco, faróis com máscara negra e luzes de neblina. As rodas são de liga leve, com acabamento exclusivo em tom preto e prata.

No porta-malas, cabem até 270 litros. Há ainda barras de teto, que comportam bagagens de até 50 kg.

No interior, painel Total Black e velocímetro e tacômetro com grafia Black & Blue. O volante é esportivo e, com acabamento em couro e costura diferenciada, tem controle do sistema de áudio integrado.

De série, o aventureiro é equipado com ar-condicionado, direção elétrica assistida progressiva, airbag duplo, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem, vidros e travas elétricas, sistema de áudio com rádio AM/FM, CD player e entrada USB e acionamento elétrico para os retrovisores externos.

A meta da Toyota é de comercializar 300 unidades do modelo por mês. O Etios Cross chega com opções de cores branca, preta, cinza, azul, prata, vermelha e amarela.

O porta-malas não possui estepe pendurado na tampa, assim como o RAV4 (Foto: Divulgação)

