Vendas de veículos em alta: 25,1% de crescimento em maio

Em mais um mês positivo para as vendas de veículos, os licenciamentos de maio cresceram 25,1% sobre o resultado de abril – foram 175.436 unidades comercializadas no quinto mês, ante 140.289 do quarto mês (entram na conta automóveis de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus).

A TARDE acompanhou a coletiva de imprensa nesta terça, que revelou otimismo dos executivos da indústria com a recuperação econômica. O crescimento nas vendas em maio representou avanço de 20,1% em relação a maio de 2016 e 6,1% quando comparado o período de janeiro a março de 2017 em relação ao ano anterior.

A entidade também manteve a projeção de crescimento de 4% para o fim do ano. “Ainda atravessamos um momento de instabilidade política e estamos na expectativa dos acontecimentos das próxima semanas. Deles dependem possíveis alterações nas projeções”, explica Megale.

Também nesta terça, a Fenabrave divulgou que as vendas de veículos usados cresceram 24,8% em maio, na comparação com o mês anterior com 1,2 milhão de unidades comercializadas em todo o país. Este índice consolida o momento de recuperação da economia tanto no setor de veículos novos quanto no de usados, igualmente importante para a cadeia.

Exportações seguem em alta

Outro ponto alto foram as exportações, que chegaram ao patamar de 307.558 unidades no acumulado do ano, evolução de 61,8% sobre o desempenho de janeiro a maio de 2016, quando foram vendidos 190.053 veículos para outros países.

A entidade, contudo, espera mais desse segmento. “O mercado de exportações está indo bem, mas ainda é insuficiente para compensar as fragilidades do mercado interno”, pondera o presidente da Anfavea, Antônio Megale.

De acordo com a entidade, o maior comprador do Brasil ainda é a Argentina, mas outros países têm incrementado suas encomendas: Peru e Chile foram os que mais cresceram entre os importadores do Brasil, com 250% e 218%, respectivamente, de aumento.

A alta nas vendas internas e nas exportações refletiu diretamente na produção, que apresentou avanço de 25,1% sobre abril e 33,8% sobre maio do ano passado. No período, foram fabricados 237.060 veículos, enquanto o acumulado de janeiro a maio chega a 1.037.138 unidades.

