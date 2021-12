Vendas de veículos crescem e GM continua na liderança

Os dados de mercado divulgados pela Anfavea, que reúne os fabricantes de veículos do país, mostram que as vendas de automóveis novos cresceram 3,7% entre janeiro e junho de 2017. "Taxas de juros tendem a cair e a inflação está sob controle e assim devemos ter um semestre positivo", afirmou Antonio Carlos Megale, presidente da Anfavea, na coletiva de imprensa realizada hoje em São Paulo, acompanhada por A Tarde Autos.

De acordo com o executivo os números mostram uma recuperação do setor automotivo após dois anos de acentuadas quedas. "No semestre foram mais de um milhão e duzentas mil unidades produzidas, um milhão de veículos licenciados até o final do mes e estamos caminhando para os níveis de projetados de crescimento em 4% de mercado para este ano", completou.

Chevrolet lidera com folga

A Chevrolet continua na liderança das vendas com 29.153 unidades vendidas em junho, mantendo o Onix na frente com cerca de 15 mil unidades por mês. A Volkswagen ficou em segundo lugar com 18.021 unidades vendidas, uma grande diferença em relação à líder. A Fiat ficou em terceiro com 17.237 automóveis vendidos. Em quarto lugar vem a Hyundai com 15.698 unidades e em quinto a Renault que conseguiu emplacar 13.494 unidades no mês passado.

Mercado externo é destaque

As vendas de veículos produzidos no Brasil para o mercado externo foram destacadas. As exportações cresceram 7,6% no semestre com 372,4 mil veículos vendidos no exterior. "Temos o melhor mês de julho desde 2005 em termos de exportações onde crescemos 40% entre maio e junho" comemorou Megale ao lembrar que esta movimentação alcançou o faturamento de R$ 4,8 bilhões no semestre. Entre os países compradores o destaque ficou para a Argentina, principal parceiro do setor automobilístico do Brasil mas também para a Colômbia, Mexico e Peru. Outro ponto destacado pelos executivos é a venda de automóveis elétricos e híbridos que chegou a pouco mais de 1.184 unidades no semestre, superando o número total de 2016.

