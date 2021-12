Vendas de carros no país cresceram 14% até abril

As vendas de veículos leves (carro de passeio e utilitários, como peruas e vans) nacionais, nos primeiros quatro meses deste ano, totalizaram 866,1 mil de unidades, 13,9% superior ao volume atingido no mesmo período de 2012. Os dados divulgados nesta terça-feira, 7, são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

A produção de veículos leves de janeiro a abril chegou a 1,093 milhão de unidades, 15,4% a mais em comparação a igual período do ano passado. As exportações de veículos leves no primeiro quadrimestre atingiram 157,9 mil unidades, 4,5% acima do total do mesmo período do ano passado.

