Vendas de automóveis aceleraram em outubro

O mercado automotivo registrou nova alta no número de vendas de automóveis e veículos comerciais leves, mostrando que o mercado tem se recuperado da crise com um pouco mais de rapidez do que previam os analistas. Outubro registrou 24,47% de aumento nas vendas em relação ao mesmo período de 2017, 19,55% em relação a setembro, e, no acumulado do ano, o mercado registrou crescimento de 14,36%, o que equivale a 2.024.388 de unidades emplacadas.

Ranking

O top três dos modelos mais vendidos continua inalterado. O Chevrolet Onix continua na liderança, com 22.324 unidades emplacadas, mais do que o dobro do segundo colocado, o Ford Ka, com 10.461 unidades, e o Hyundai HB20, com 9.361 unidades. Apesar de o Ford ter vencido o Hyundai em alguns meses, na média o HB20 ainda é o segundo colocado do ranking. A surpresa ficou um pouco mais abaixo na lista, com a saída do Toyota Corolla do top 10, que agora é ocupado pelo Renault Kwid, com 5.940 unidades emplacadas no último mês.

No mês de outubro o Jeep Compass continuou como o SUV médio mais vendido da categoria, emplacando 6.163 unidades, seguido do Honda HR-V, com 5.352 unidades, e o Renault Captur, com 3.239 unidades. No caso do franco-brasileiro, as vendas cresceram após um período de propaganda do veículo e condições mais vantajosas para sua comercialização. Ponto de destaque está com a Caoa-Chery, que vem escalando novas posições no mercado e já ocupa a 15ª posição, com destaque para o Chery Tiggo 2, e que deve ampliar participação com mais dois novos produtos que chegam a curto prazo, o Tiggo 5 e o Arrizo 5.

Picapes

No mercado de veículos comerciais leves, a Fiat se consolida cada vez mais na liderança, com a Strada e a Toro. A primeira emplacou 7.199 unidades e a segunda, 5.659. Na terceira posição ficou a Saveiro, com 4.083 unidades emplacadas.

As cinco primeiras picapes também registram um número expressivo de vendas no mês passado, acompanhando o crescimento do mercado. A Toyota, que já incorporou mudanças na Hilux, manteve a liderança, com 4.027 unidades emplacadas, seguida pela Chevrolet S10, com 2.794 unidades vendidas, Ford Ranger, com 2.094, Volkswagen Amarok, com 1.162, e Nissan Frontier, com 462 unidades.

