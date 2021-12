Venda de veículos importados recua 40,3%, diz Abeiva

A venda de veículos importados caiu 40,3% no mês de março de 2013 ante igual mês do ano passado para 8.161 unidades, informou, nesta segunda-feira, 15, a Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotores (Abeiva). No trimestre foram vendidos 24.217 unidades, o que representa um recuo de 31,7% sobre igual intervalo do ano passado.

Em nota, o presidente da Abeiva, Flavio Padovan, afirma que a queda nesses primeiros três meses do ano foi mais intensa do que o esperado. "No entanto, estamos confiantes de que o volume deverá melhorar, principalmente no segundo semestre do ano, quando as empresas que confirmaram produção no Brasil poderão se habilitar a uma cota adicional", afirma.

Na comparação de março ante fevereiro deste ano, as associadas à Abeiva registraram alta em vendas de 12,1%, já que há menos dias úteis em fevereiro do que em março, quando foram importados pela Abeiva 8.161 veículos contra 7.281 unidades de fevereiro.

Segundo a Abeiva, a participação dos importados em março caiu de 3,27% para 3,04%. Em relação a março de 2012, a queda é ainda maior, uma vez que o market share da entidade naquele período era de 4,81%.

As vendas das associadas à Abeiva corresponderam à aproximadamente 15% no acumulado de janeiro a março de 2013 (23.530 unidades), de um total de 159.004 veículos importados para o Brasil. As montadoras locais responderam por cerca de 85% dentro dos importados.

