A venda de carros importados caiu 9,9% em novembro, ao passar de 9.032 unidades em outubro para 8.137, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira (12) pela Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotores (Abeiva). Em relação a novembro de 2011, quando foram comercializados 15.098 veículos, houve queda de 46,1%. No acumulado do ano as importadoras associadas à Abeiva comercializaram 119.986 carros ante 180.215 registrados no mesmo período do ano passado.

Na avaliação do presidente da entidade, Flávio Padovan, o ano de 2012 foi desastroso para a importação de veículos e o principal motivo para os resultados negativos foi o aumento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). "A carga tributária sobre os veículos importados é excessiva. Tivemos 30 pontos de aumento no IPI. Isso causou aumento dos preços e diminuição da demanda".

De acordo com Padovan, entre as consequências da queda das vendas destaca-se a perda de postos de trabalho. Em 2011, havia 35 mil funcionários no setor, enquanto em 2012 o número passou para 25 mil. Entre os demitidos no período, a maior parte dos funcionários (7 mil) era das lojas e o restante na administração. Padovan destacou o fechamento de 168 concessionárias. Em 2011, chegavam a 882 e, em 2012, são 714.

Segundo as estimativas da Abeiva, dezembro deve terminar com a venda de 8 mil a 9 mil carros importados. Para o ano, a previsão é de 128 mil unidades, com queda de 35,8% em relação a 2011. Para 2013 a estimativa é que a média mensal de vendas seja de 12.500 automóveis. "Será um número acima da média de 10 mil em 2012, mas ainda muito baixo ao que tivemos em 2011. Essa previsão é ruim quando comparada a anos normais, mas não com relação a 2012".

