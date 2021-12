Veloster com teto solar entra na lista do recall no Brasil

A CAOA, importadora oficial da Hyundai no Brasil, convoca proprietários do Veloster para um recall. De acordo com o comunicado, o Veloster equipado com teto solar e produzido entre 01/11/2011 e 17/04/2012 deve passar por uma inspeção técnica para a verificação do vidro do teto solar. Ainda segundo o comunicado, são 5.852 unidades que circulam no Brasil e que devem a partir do dia 30 de janeiro fazer o serviço, de forma gratuita, em uma das revendas em todo o País.

A inspeção indicada no vidro do teto solar poderá identificar uma necessidade de substituição desse vidro. O comunicado informa ainda que, como medida preventiva, o vidro do teto solar não deve ser aberto mais até o momento do serviço de verificação, a fim de não causar algum tipo de risco ao usuário. Diz ainda que a cortina interna deste item seja mantida fechada. "Desta forma, os ocupantes estarão protegidos das consequências desta eventual quebra ou do estilhaço", alerta o comunicado de recall da CAOA.

Para fins de esclarecimentos, o comunicado reforça que a possível falha pode ter ocorrido de maneira intermitente no robô na sua linha de montagem da Coreia do Sul, que durante o processo de movimentação da peça pode ter avariado o vidro antes da sua instalação no veículo. Assim, o vidro do teto solar poderá trincar ou estilhaçar durante o movimento do veículo, ou mesmo estacionado, podendo seus estilhaços provocar ferimentos nos ocupantes ou até mesmo causar acidentes.

O chamamento oficial para recall no Hyundai Veloster será veiculado a partir de 26 de janeiro. O serviço é gratuito e deve ser agendado a partir do dia 30 de janeiro em uma concessionária. Informações detalhadas na Central de Relacionamento com o Cliente (0800 559545) ou no site www.hyundai-motor.com.br.

Veja o número do chassis do Veloster:

KMHTC61CBCU040341 a KMHTC61CBCU053122

KMHTC61CBDU054386 a KMHTC61CBDU070223





