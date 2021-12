Veja os destaques do Salão de Chicago

O Salão de Chicago, o maior auto show em tamanho da América do Norte, abre as portas amanhã (9) para o público em geral. Esta será a 105º edição do evento, que acontece desde 1901. São esperados cerca de um milhão de visitantes até o dia 18, quando termina.

Um dos destaques é o Ford Fiesta GT, feito através da parceria dos times de veículos especiais da Ford na Europa (RS) e Estados Unidos (SVT). O carro estará disponível nos EUA na versão hatch de cinco portas, com transmissão manual de seis velocidades. Com modelo especial do motor EcoBoost 1.6 de quatro cilindros, tem potência máxima de 200 cavalos e torque de 29,5 kgfm.

A picape Tundra é uma das principais atrações da Toyota. O modelo ganhou uma reestilização, e conta agora com novo conjunto frontal, além do painel redesenhado. Terá três opções de blocos, todos a gasolina. O de entrada é o 4.0 V6, de 270 cavalos, com câmbio automático de cinco marchas. O intermediário é o 4.6 V8, de 310 cv, e o top de linha, o 5.7 V8, de 381 cv, ambos associados a um câmbio de seis velocidades. A picape deve chegar nos Estados Unidos em setembro.

A Volkswagen traz o Beetle conversível, que agora conta com a opção R-Line na linha 2014. O pacote inclui rodas aro 19″, pneus multiuso, suspensão esportiva, emblemas exclusivos da versão, além de faróis Bi-Xenon e LED's diurnos. A versão estará disponível no segundo semestre e o preço ainda não foi revelado.

A Kia revela a nova geração do hatch Cerato, batizado por lá de Forte. Desenvolvido em Seul, na Coreia do Sul, terá motores 2.0 e 1.6 Turbo. O veículo recebeu nova grade frontal, para-choque e traseira completamente redesenhada. Deve chegar no mercado norte-americano no terceiro trimestre.

A montadora também criou, em parceria com a DC Entertainment e a revista Super Street, um modelo especial do Optima Híbrido: o Super-Homem. Depois de 10 meses, chega o penúltimo veículo baseado na Liga da Justiça - já foram as versões Batman, Mulher-Maravilha, Lanterna Verde, The Flash, Aquaman e Cyborg. O oitavo e último carro da série será uma fusão de todos os sete super-heróis em um só.

adblock ativo