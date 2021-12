Veja os destaques do Classiautos desta quarta

O Hyundai HB20 é a nova referência entre os hatchs de entrada no Brasil. Tem visual arrojado, bom acabamento e um pacote generoso de equipamentos de série - direção hidráulica, ar-condicionado, air bag duplo, entre outros. Para brigar com o líder Gol, a Hyndaiu oferece o novo HB20 com a opção dos motores flex 1.0 e 1.6, com a transmissão automática nas versões mais caras do hatch.

Classiautos destaca ainda na edição do dia 2 de janeiro, a primeira do novo ano, o Agile com câmbio automatizado Easytronic e o Clio reestilizado com pacote de adesivos para dar um ar mais esportivo ao hatch da Renault.

