Veja os destaques do Classiautos desta quarta

É para botar na lama...Classiautos sai do asfalto e aproveitou as qualidades da versão do Duster 2.0 com tração 4x4 e cãmbio manual de seis marchas. Veja os destaques da edição desta quarta, 22, do Classiautos, suplemento semanal de veículos do Jornal A TARDE.

Duster 4x4 - Do fim de 2011 para cá, o Duster se transformou no novo "queridinho" entre os utilitários compactos no Brasil. Mas, a chegada da segunda geração do Ford EcoSport, além de opções vistosas como o Citroën Aircross e o Volkswagen CrossFox, mostram outros caminhos no asfaltado terreno dos off-road light no País. Classiautos apresenta uma radiografia do jipinho "parrudo" da Renault, único modelo atualmente com a opção do sistema de tração 4x4 e câmbio manual de seis marchas em um dos segmentos mais cobiçados do mercado nacional.

Bikes elétricas - O automóvel sempre é apontado como grande vilão da poluição do ar em grandes cidades. Assim, algumas cidades como Paris, Rio de Janeiro e Curitiba valorizam o uso de bicicletas. Os modelos elétricos foram destaques no 8º Salão Latino-Americano de Veículos Elétricos e Componentes, evento que aconteceu semana passada em São Paulo.

AutoBrasil - O jornalista Roberto Nunes, editor do Classiautos, traz as novidades do setor automotivo na coluna AutoBrasil.

