Veja os destaques do Classiautos

Classiautos desta quarta-feira destaca os principais lançamentos e assuntos do setor automotivo brasileiro. Entre os quais, o renovado compacto C3 e a segunda geração do utilitário EcoSport.

EcoSport - O novo EcoSport chega em setembro nas versões S, SE, Freestyle e a Titanium, com a opção dos motores flex Sigma 1.6 16V e Duratec 2.0 16V, e transmissão manual de cinco marchas. A Ford vai produzir o carro na China, Tailândia e Índia. Com isso, será vendido em mais de 100 países. É a fase do global do veículo que é produzido em Camaçari e que já tem cerca de 700 mil unidades circulando por ai.

C3 renovado - O novo C3 carrega duas versões de motorização, ambas inéditas. O propulsor de 1.5 litro (flex) fornece 93 cv de potência máxima e 14,2 kgfm de torque (com etanol). O outro motor é um 1.6 16V Flex de alto desempenho, equipado com tecnologia Flex Start.

Fiat Grand Siena/Avaliação - Sua versão de entrada, a Attractive Fire 1.4 EVO Flex, já vem com o novo visual e itens de série, como air bag duplo e freios ABS com EBD. Tem valor inicial de R$ 38.500.

Consórvio - Saiba como entrar em um consórcio. Veja como comprar um veículo por meio de um consórcio do carro zero km. Vantagens e desvantagens e um comparativo em relaçao aos financiamentos.

adblock ativo