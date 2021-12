Veja os destaques desta quarta no Classiautos

Na edição do Classiautos desta quarta, 20, destaque para a nova scooter PCX 150, modelo que será lançado em abril com inédito sistema start/stop - que permite que o motor dsligue em marcha lenta, depois de três segundos da moto parada, e volta a funcionar ao acionar o acelerador.

Outra matéria é a da avaliação do Etios 1.3 flex e transmissão manual de cinco marchas. O hatch lançado no fim do ano passado aposta na mecânica Toyota.

Esta semana, Classiautos mostra as comemorações dos 50 anos da marca italiana Lamborghini, com uma matéria que destaca uma prova entre um Boeing 777 e o esportivo LP-700-4. Imagine quem ganhou?

