Veja os carros verdes do mercado brasileiro

Enfim, o Brasil deu um passo à frente para valorizar os carros elétricos e de motores híbridos. Na semana passada, a Câmara de Comércio Exterior anunciou o acordo para zerar a alíquota do imposto de importação para carros elétricos ou movidos a células de combustível, que utilizam hidrogênio para recarregar o veículo. Sem a isenção, esses carros pagavam taxa de importação de 35%. Agora, os carros verdes ganharam uma norma para estimular a venda no País. A decisão foi publicada pela Camex, que é formada pelos ministros da Indústria e Comércio Exterior, Casa Civil, Fazenda, Relações Exteriores, Planejamento, Agricultura e Desenvolvimento Agrário.

Na prática, o preço dos modelos híbridos ou elétricos vai cair. O elétrico BMW i3, por exemplo, um dos poucos carros do mercado, deverá ter o preço reduzido para R$ 199.950 e, na modalidade "full", sai por R$ 209.950.

Confira os modelos:

Ford Fusion Hybrid

O Fusion Hybrid vem com motor 2.0 de ciclo Atkinson que, quando abastecido com gasolina, chega a 143 cavalos e torque máximo de 175 Nm; já no modo elétrico pode chegar a 120 cv e torque de 237 Nm. Tem ainda freios ABS nas quatro rodas e, no pacote de itens, inclui 8 airbags (frontais, laterais, cortinas e joelhos), câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, faróis de neblina e rodas de liga leve aro 18. Sem contar do conforto que ele proporciona ao motorista e passageiros com ar-condicionado automático e digital, com controle individual de temperatura para motorista e passageiros e saída para os bancos traseiros. E, por fim, tem o SYNC Media System com MyFord Touch: Sistema de navegação, Radio AM/FM, CD player MP3, USB/iPod, Bluetooth, Tela de LCD multifuncional touchscreen no painel central de 8 polegadas. O seu valor é estimado a partir de R$144 mil.

Toyota Prius

O Prius é o híbrido mais conhecido no mundo. O modelo tem um sistema chamado Hybrid Synergy Drive - sistema inteligente que proporciona a melhor relação entre motores de combustão e elétricos com alta eficácia no consumo. A motorização movida a combustível fica por conta da potência de 99 cavalos e torque máximo de 14,5 kgf.m; já no modo elétrico a potência máxima passa para 82 cv e torque 21 kgf.m. Quando combinada as duas motorizações, a potência passa para 134 cv. Ele vem com uma transmissão automática CVT com alavanca de câmbio tipo joystick. Traz ainda um sistema de multimídia de tela touch de 6,1 polegadas com câmera de ré e sistema de áudio com CD player, MP3, WMA, entrada AUX e Bluetooth. O valor estimado a partir de R$ 116 mil.

Lexus CT200h

O Lexus CT200h tem um desing que favorece a aerodinâmica, com coeficiente aerodinâmico de 0,29 -, que não só proporciona eficiência de combustível e menor ruído, mas também excelente dirigibilidade e conforto. O acabamento interno com partes revestidas de couro e partes em material sintético é derivado de PVC. O motor tem potência de 99 cavalos e toque de 14,4 kgf.m, quando usado na motorização de combustão. Na motorização elétrica, passa a ter potência de 82 cv e 21 kgf.m de torque. Quando combinadas a potência passa para 136 cv e os freios de disco com ABS nas quatro rodas.

Para o conforto tem o ar-condicionado integrado frio e quente e computador de bordo com seis funções (relógio, consumo instantâneo, consumo médio, autonomia, velocidade média, temperatura externa) e entrada para conexão USB e conexão auxiliar (Aux-in) compatível com iPod e iPhone.

Mitsubishi Outlander PHEV

O desempenho dinâmico e a sofisticação estão presentes no Outlander PHEV. O design é valorizado pela Mitsubishi Motors. O motor tem potência máxima de 89 cavalos e torque de 190 Nm, airbags, rodas de liga leve com pneus de aro 18, ar-condicionado bi-zone e também sistema de audio premium Rockford Fosgate 710W com leitor de CD/MP3, 9 colunas e visor de câmara traseira. O tempo de carga dele é de aproximadamente cinco horas.

BMW i3

O sistema da BMW eDrive já está nos modelos i3 e i8 vendidos no Brasil. O compacto i3 é um carro elétrico com potência de 170 hp. Acelera de 0 a 100 em 7,9 segundos. Seu motor tem torque de 250 Nm, força transmitida para as rodas. O eDrive permite autonomia de 130 a 160 km em condições normais. Já com o ECO PRO e o ECO PRO+, pode chegar a 200 km. Para aumentar mais o alcance, o BMW i3 está equipado com extensor de autonomia, um motor a gasolina pequeno, muito suave e silencioso, que carrega bateria de alta tensão garantindo pecorrete cerca de 300 km.

BMW i8

O motor elétrico do BMW i8 vem com potência de 96 kW (131 hp). O eixo traseiro apresenta um potente motor a gasolina - BMW TwinPower Turbo de 1.5 litros e 3 cilindros - com potência de 170 kW (231 hp) e 320 Nm de torque que, em combinação com o motor elétrico, garante o prazer de dirigir característico da BMW. Esses dois sistemas de tração funcionam em conjunto para acelerar o BMW i8 de 0 a 100 km/h em 4,4 segundos. Apresenta um consumo de combustível de apenas 2,1 litros por cada 100 km e emissões de CO2 de 49 g/km. O modo ECO PRO permite que o carro demonstre a sua eficiência. O acelerador, a transmissão e os sistemas de aquecimento e de refrigeração são ajustáveis. A direção totalmente elétrica está disponível até os 65 km/h. O motor de combustão é acionado em velocidades superiores ou quando a carga da bateria atinge um determinado nível mínimo. Preço sob consulta.

adblock ativo