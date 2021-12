Veja o comparativo entre o Nissan Kicks e o Renault Captur

Pergunte a qualquer mãe: o mesmo tanto de amor, compreensão e cuidados com um filho deve ser dedicado ao outro em igual medida. Pagou escola particular, inglês e natação pra um, tem que pagar pro outro. Presentes: sempre do mesmo valor, para não gerar ciúmes.

Não foi bem assim com a aliança Renault-Nissan, contudo. No efervescente segmento de SUVs compactos, a preferência por um dos rebentos fica clara entre o Renault Captur e o Nissan Kicks – este último o queridinho, indiscutivelmente.

De cara, um tem mais equipamentos do que o outro. O Captur sai de fábrica na versão Intense, de R$ 88.490, com luzes diurnas em LED, apoio do braço direito do motorista, ar-condicionado automático, sensores de chuva e iluminação, câmera de ré, sistema multimídia MediaNav, computador de bordo com seis funções e o “cornering lights”, que usa os faróis de neblina para iluminar a parte de dentro das curvas.

Em termos de segurança, o SUV de ascendência francesa oferece cinto traseiro central de três pontos, airbags frontais e laterais, controles de estabilidade e tração e assistente de partida em rampas.

Por R$ 91.900, a versão SL do Kicks se equipara: leva vantagem no ar-condicionado digital, no computador de bordo com 12 funções e na câmera 360º, mas deve o apoio do braço direito, o “cornering lights” e, aí sim um problema, o controle de velocidade de cruzeiro.

Quando se trata de segurança, contudo, o Kicks está à frente com detector de objetos em movimento, airbags frontais, laterais e de cortina, além dos controles de estabilidade e tração e o empurrão nas subidas presentes no rival.

COMO ANDAM

As belas linhas do Captur, destacadas pela frente imponente e harmoniosa, não ajudaram na hora da distribuição de motores, câmbios e plataformas. Grandes conglomerados automotivos, como FCA (Fiat e Chrysler), PSA (Peugeot, Citroën e Opel), Grupo Volkswagen (Audi, Bentley, Lamborghini, Skoda, Seat, Bugatti, Porsche e a própria Volks) só fazem sentido por conta do compartilhamento de tecnologias.

Na contramão dessa lógica, Kicks e Captur são distintos. Baseado na plataforma V, mais moderna, o japonês leva motor 1.6 associado a um câmbio CVT, de marchas variáveis. O francês, feito sobre uma base mais antiga (B0), tem motor 2.0 e câmbio automático de quatro marchas.

E são nas quatro marchas que o condutor fica pensando o tempo todo. Na estrada, a 120 km/h, pensa que se não fossem quatro, mas sim seis ou sete, como nos rivais, o motor estaria girando mais suave, consumindo assim menos combustível e fazendo menos ruído.

Lembra dessas escassas quatro marchas também nas acelerações: tivesse mais algumas, os 1.352 kg do carro arrancariam com mais rapidez da imobilidade. E também não consegue esquecer o assunto durante as trocas, às vezes indecisas e bruscas.

Assim, basta ao Kicks um desempenho modesto para transmitir sensação melhor ao volante. E é apenas isso que seus 114 cv e 15,5 kgfm de torque entregam. Na cidade, perambula com razoável desenvoltura, enquanto na estrada se limita a ligar o ponto A ao B.

Números dos fabricantes apontam 0 a 100 km/h em 12 segundos no Kicks e 11,1 segundos no Captur. Essa diferença, contudo, não é sentida na prática.

A direção também está a favor do Kicks. Não apenas na pegada mais confortável, mas também no sistema: com auxílio elétrico, é mais leve nas manobras e mais precisa em velocidades altas. Eletro-hidráulica, a do Captur pede mais esforço.

LÁ DENTRO

Mas o Captur tem um argumento forte a seu favor: o espaço interno. Com 437 litros, seu porta-malas pode fazer a diferença diante dos 432 do concorrente na hora de acomodar uma mala a mais. E nos 5 cm (2,67 m contra 2,62 m) extras de entreeixos podem residir a satisfação de quem vai atrás.

Ambos têm bancos confortáveis, daquele tipo que mantém o corpo dos ocupantes sem dores mesmo em longas viagens.

No acabamento, outro privilégio do Kicks. Os materiais usados nas portas e no painel é não só mais atraente aos olhos, como também mais delicados no toque.

Mesmo na cabine não se vê peças compartilhadas – entre num Volks e depois num Audi ou num Peugeot, e depois num Citroën e você entenderá. Nem mesmo na haste do limpador do para-brisa, que no Captur dispara um jato direcionado, enquanto no Kicks a água é borrifada em todo o vidro. Até nisso eles são diferentes.

