Veja carros que são usados na Uber

Trabalhar na Uber, serviço de transporte individual privado que opera na ilegalidade em Salvador, tornou-se uma alternativa viável para quem deseja obter uma renda extra. Mas a empresa tem algumas exigências para os carros que desejam oferecer os serviços.

Apesar de infringir a lei municipal nº 9.066/2016, sancionada pelo prefeito ACM Neto, a Uber se ampara numa discussão judicial sobre a constitucionalidade da legislação e mantém o serviço em funcionamento na categoria UberX em Salvador. Atualmente, a capital baiana está entre as 11 cidades brasileiras que oferecem o serviço.

Na modalidade que opera em Salvador, a Uber não exige que os carros cadastrados no aplicativo sejam pretos e luxuosos. Modelos como HB20, Voyage, Fiesta, Classic e Sandero são os mais usados. No UberX , os veículos devem ter quatro portas, ar-condicionado e modelo 2008.

Existe também a modalidade UberBlack, com diferença na tarifa mais cara na opção por carros mais luxuosos. Os veículos são mais novos, modelo superior ao ano 2010, carroceria quatro portas, cinco lugares, bancos de couro e ar-condicionado. Para cada cidade, há uma lista de modelos 'homologados' que pode ser encontrada no site da Uber.

Dependendo do modelo, são aceitos veículos nas cores prata e azul-escuro, como alternativa aos carros pretos que popularizaram o serviço no país.

Carros com envelopagem fosca não são aceitos, como também picapes, a exemplo da Fiat Strada ou Volkswagen Saveiro, e minivans. Também estão vetados Ford Transit, Kia Besta, Volkswagen Kombi e as multivans Peugeot Partner e Renault Kangoo. No entanto, Honda Fit, Chevrolet Spin, Fiat Doblò e Nissan Grand Livina estão autorizados.

Tadeu Barbosa, 29, é consultor de tecnologia e tem um Chevrolet Cruze 2014 LTZ automático. Por meio de um amigo ele soube que a Uber estava chegando à cidade e há um mês é parceiro do serviço. "Em três horas, ganho em média 25% a 30% da minha renda", explica.

Segundo Tadeu, o retorno é satisfatório, mas, como todo serviço que demanda produtividade, é flutuante. "Em Salvador há poucos veículos ativos e muita gente não sabe que o serviço funciona", conclui.

Carro bem limpo e mimos são diferenciais para atender clientela

Assim que a Uber chegou a Salvador A. J.* (o usuário não quis se identificar) se cadastrou. Ele já conhecia o serviço em outras cidades e foi um dos primeiros motoristas da capital baiana. Além do preço, o grande diferencial da Uber é a qualidade do atendimento, os pequenos mimos oferecidos e um carro impecável.

Talvez uma das poucas desvantagens é o gasto com o veículo. Como deve ser mantido sempre limpo, sem falhas elétricas ou mecânicas, o custo pode ser alto, dependendo do ano e do modelo do carro. A. J. tem um Polo 1.6 2009 que lava diariamente, por dentro e por fora. Além disso, ele fica atento às revisões e aos pneus. O que também não pode faltar é a água e as balinhas para os clientes. Por semana, o motorista gasta em média R$ 450 com os cuidados.

Carro deve estar limpo e motoristas oferecem água aos clientes (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)

"Ao contrário do que muita gente pensa, os condutores da Uber não precisam oferecer água nem doces para os passageiros. Estes itens são apenas mimos para fidelizar os clientes. Nós também não somos obrigados a usar roupa social nem abrir a porta do veículo e mulheres podem, sim, dirigir", revela o agora motorista A. J.

Outro detalhe que precisa de atenção é o fato de o carro da Uber não poder ter nenhum penduricalho, principalmente algo relacionado a religião ou partido político. Tudo isso para priorizar o cliente e não causar nenhum tipo de constrangimento.

Para manter os dados atualizados, os motoristas encaminham para a Uber anualmente foto do documento do carro e do seguro. "Trabalhar em parceria com a Uber tem benefícios que poucos empregos possuem. O motorista não tem nenhum tipo de compromisso com o dia e o horário que prefere prestar o serviço e fica livre para desenvolver outra atividade enquanto não está dirigindo. A proposta do app é de complementar a renda", diz.

Mais uma diferença é que a remuneração é feita semanalmente. A Uber fica com uma parcela dos valores conquistados pelo motorista durante a semana (20% ficam com o aplicativo) e realiza o pagamento direto na conta informada na hora do cadastro. O valor médio pode chegar a R$ 1 mil por semana, se o parceiro trabalhar pelo menos 8 horas por dia.

*A fonte não foi identificada por motivo de segurança

adblock ativo