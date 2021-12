Veja as primeiras fotos do Volkswagen Polo 2018

Faltando três dias para o lançamento oficial do polo 2018, a Volkswagen revelou fotos de alguns detalhes da sexta geração do compacto. O modelo da marca alemã ainda é um mistério no quesito motorização e equipamentos, mas pelas fotos, è possível ver novos faróis de LED com um design diferenciado.

No mercado desde 1975, o Polo é um carro importante no portfólio da Volkswagen. Em 2015 o carro parou de ser vendido no Brasil e agora voltará renovado construído sobre a plataforma MQB, que é a mesma da última geração do Golf e também do Audi A3 Sedan - ambos produzidos nas fábricas do grupo em São José dos Pinhais, no Paraná.

Além do Polo, a montadora também prepara o lançamento de um novo modelo, o Virtus, que será apresentado mundialmente em novembro, mas que só deve chegar ao mercado nacional em 2018.

(Foto: Divulgação | Volkswagen)

