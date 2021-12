Veículos rosa são um charme à parte

A cor rosa é, definitivamente, a das mulheres. Pode até não ser a favorita de alguma delas, ou ser apreciada por alguns homens, mas rosa está para elas assim como azul para o céu. Portanto, aproveitando que o dia das mães é neste domingo, mostramos alguns carros e uma moto desenvolvidos para as moças. Todos em rosa.

Yamaha Crypton

A motocicleta ganhou recentemente uma versão limitada, batizada de Penélope Charmosa. Inspirada na personagem, o modelo está disponível na configuração ED a partir de R$ 5.500. No design, possui grafismos especiais, como a silhueta da loirinha na dianteira e linhas que remetem o cabelo da Penélope se movimentando na parte traseira. Há também detalhes com flores de sakura. A motocicleta traz motor de 8,2 cavalos e 0,88 kgf.m de torque. A edição será vendida em apenas 1.500 unidades.

Limousine

Que tal uma limousine rosa? A empresa Limo Princess trouxe para capital baiana uma, toda equipada para quem quiser se divertir. A Mercedes Classe E320 foi pintada com glitter, e ainda possui bancos de couro, televisões, luz neon, raios laser, som de boate e teto solar. O carro atende vários eventos, como despedidas de solteiro, aniversários, formaturas e casamento, e faz o itinerário de acordo com o desejo do cliente. O aluguel da limousine é por tempo. Mais informações no site oficial.

Fusca

A caricaturista Jaqueline Ribeiro tinha um fusca azul-marinho, mas não gostava de dividi-lo com o marido. Então, teve uma ideia: pintar o carro de rosa. O Fusca, original de 1975, agora faz sucesso. Jaqueline não só pintou o exterior do carro, como também o motor. Já o interior é todo branco. Por causa da cor, os conhecidos apelidaram o Fusca de "Penélope Charmosa". A coloração é brilhante, feita em Salvador. Jaqueline usa Penélope no dia a dia, mas também a aluga para casamentos. O preço varia a de acordo com o roteiro, mas o custo inicial é R$ 300.

