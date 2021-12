Veículos militares J8 serão produzidos em Camaçari

A cidade de Camaçari, onde já há uma estrutura de fornecedores no entorno da fábrica da Ford, foi o local escolhido para a instalação da montadora de veículos militares da VSK Tactical Brasil, empresa que fornece bens e serviços a militares, polícias e outras agências governamentais. A Bahia foi escolhida em função de sua posição geográfica e seus diferenciais logísticos, de infraestrutura e dos benefícios que o Polo de Camaçari proporciona. Com isso, a nova planta deve absorver cerca de 50 empregos diretos e 200 indiretos.

A fábrica será erguida em um terreno de 166 mil metros quadrados, dos quais 27.500 m² será da planta industrial. A empresa fará investimentos de US$ 50 milhões (cerca de R$ 200 milhões) para a produção do J8, veículo de uso exclusivamente militar, que pertence ao Departamento de Estado Norte-Americano e para ser produzido ou vendido no Brasil requer a autorização daquele governo.

O projeto visa atender à demanda das Forças Armadas e polícias brasileiras por veículos do gênero. Também podem ser beneficiados órgãos de fiscalização, como Ibama e guardas civis. "Esse nicho de mercado é atendido apenas com importações", afirma Marcellus Ferreira Pinto, CEO da VSK.

Em uma fase inicial, serão montados 60 veículos. O CEO explica que os J8 terão condições de participar também de operações na Amazônia. Segundo ele, já há estados interessados nos carros, que não serão vendidos a pessoas físicas. "A maioria das ocorrências acontece em comunidades de difícil acesso, onde veículos 'de alma civil' não alcançam", explica Ferreira Pinto.

Antes do início das operações da montadora, a VSK iniciará as vendas de unidades importadas. Em julho, os primeiros J8 chegarão ao Brasil. Em princípio serão 10 carros. Um será destinado ao governo do Mato Grosso do Sul, para o Programa de Combate ao Feminicídio. Outro foi doado ao Departamento de Operações de Fronteira (DOF), da Polícia Federal. Ao Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), da Marinha do Brasil, também será oferecido um veículo para testes. Os demais devem ser utilizados pela própria VSK em demonstrações para o mercado.

Importados

