Veículos importados fecham julho com queda de 18,7%

Uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa), que possui 18 marcas associadas, mostrou que nos primeiros sete meses do ano, houve uma baixa de 25,7% de vendas comparado ao mesmo período de 2016, quando foram vendidas 21.537 unidades.

No comparativo mensal, julho de 2017 registra queda de 18,7% em relação a 2016. Foram comercializadas 2.712 unidades contra 3.337 licenciamentos em junho do ano passado. Se for considerado o total de veículos importados, ou seja aqueles trazidos também pelas montadoras, as associadas à Abeifa responderam, em julho, por 13,28% (2.712 unidades, do total de 20.421 unidades importadas). No acumulado, 12,37% (16.001 unidades, do total de 29.366 veículos importados).

Entre as associadas à Abeifa, as mrcas BMW, Chery, Mini e Suzuki, que possuem fabricação local, fecharam o mês de julho com 1.828 unidades emplacadas, total que representou alta de 1,4% em relação ao mês anterior. No acumulado, as cinco associadas à Abeifa totalizaram 9.436 unidades emplacadas.

adblock ativo